Tout avait pourtant bien commencé pour les Sibrétoises qui ont ouvert la marque dès la 8’ grâce à L. Bihain, après une combinaison avec Dequae (1-0). Même si le jeu est équilibré, peu après le quart d’heure, Valentin lance Bihain qui signe un doublé (2-0). Woluwé réduit toutefois l’écart dans les instants qui suivent (2-1). Et égalise sur un cafouillage avant la pause (2-2). La reprise est catastrophique pour les Ardennaises qui concèdent deux buts en cinq minutes (2-4). Mathieu est à deux doigts de relancer le suspense, mais ce sont les Brabançonnes qui le tuent via deux nouveaux buts dans les trois dernières minutes.

Manhay 3 – Mons B 4

Les Nordistes peuvent nourrir des regrets. Si Lecrenier ouvre le score, dans les instants qui suivent, Evrard ne peut éviter l’auto-goal (1-1). Avant la pause, les visitées prennent les commandes, mais Lecrenier rétablit la parité à la reprise (2-2). C. Méan répond ensuite à un autre but montois, mais Manhay doit concéder un 4e but dans les derniers instants (3-4). "Je souligne le très bon match de notre gardienne de P2 Florence Neuville, venue nous dépanner en l’absence de Detail, suspendue", ajoute le coach de Manhay, Geoffrey Méan.

SIBRET: Maissin, Laurent (80’, Pylypec), Dziechciarek, Delperdange, Valentin, Vanderheijden (51’, Mathieu), Monfort, Pigeon, L. Bihain, Dequae, M. Bihain (67’, Bodet)

MANHAY: Neuville, Rasquin, Paul, Halgenstijn, C.Iacovano, Evrard, Wollseifen (26’, Van Putte ; 65’, Spruytte), T. Méan, Lecrenier, C. Méan, A. Iacovano.