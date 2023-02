Dortmund, toujours engagé dans la course au titre en Bundesliga, a largement battu Fribourg, un adversaire direct (5-1). Thomas Meunier, lui, est proche d’un retour. Il devait reprendre ce week-end les séances avec le groupe.

Enfin une pour Castagne

Vainqueur à Aston Villa (2-4), Leicester n’avait plus gagné en Premier League depuis le 12 novembre (0-2 à West Ham). Avec un bon Castagne durant 90 minutes à l’arrière droit, les Foxes ont pris trois points d’autant plus précieux que des adversaires directs comme Everton et Wolverhampton se sont imposés.

Une bonne montée de Déom

Pourtant en vue durant la semaine contre Genk, Jérôme Déom était sur le banc pour la venue de Westerlo samedi (1-1). Il est entré juste après la pause alors que les Eupenois étaient menés 0-1 et il a apporté un plus évident dans l’animation offensive.

Siquet arrache un point contre son ex

Aligné 90 minutes à droite face à son club formateur, le Standard, Hugo Siquet (CS Bruges) a livré un bon match face à un remuant Donnum. Son équipe a arraché le partage dans les arrêts de jeu. Dans les rangs liégeois, Renaud Emond a repris les entraînements collectifs, mais en a encore pour trois ou quatre semaines avant d’être opérationnel.

Cachbach n’est plus dernier

Seraing a arraché la victoire in extremis contre OHL (2-1). Les Métallos n’avaient plus gagné à domicile depuis plus d’un an. Mathieu Cachbach a été aligné 90 minutes dans la ligne médiane. Valentin Guillaume est entré pour les dix dernières minutes tandis que Timothy Martin était sur le banc.

Une de plus pour Moris

Encore une clean-sheet pour Anthony Moris qui a passé une soirée plutôt paisible dans les buts d’une Union impressionnante contre Zulte-Waregem (4-0). Guillaume François, lui, n’était pas à 100% et ne figurait pas sur la feuille.