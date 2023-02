De l’autre, Stavelot, leader de la série, onze matches, onze victoires et cinq petits sets perdus. Autant dire que la victoire des Sudistes avait une côte approchant les 25 sur Unibet. D’autant plus que les Athusiennes devaient composer sans plusieurs pions importants, comme Noël ou Schwartz. "Nous étions huit. Et la semaine précédente à Aubel, nous étions encore une en moins, commente Jean-François Collet . Mais autant nous avions livré un super match la semaine dernière, autant ce samedi, nous n’avons pas existé. C’était notre moins bonne partie depuis l’entame de la saison. Et en face, Stavelot, c’est costaud à l’attaque et cela a pas mal d’expérience. Bref, nous n’avons pas eu voix au chapitre samedi. C’est la première fois de la saison que nous sommes ridicules."

Toujours lanterne rouge, Athus-Messancy voit le maintien devenir de plus en plus compliqué. Avec neuf points de retard sur l’avant-dernier, il faudrait un petit miracle pour voir la troupe de Jean-François Collet quitter la dernière place. "L’objectif du deuxième tour ? Il n’a pas changé, c’est toujours de gagner un match, glisse le mentor athusien. Après le match de la semaine dernière, où nous avons poussé Aubel dans ses retranchements, nous pensions que cela allait bien se dérouler. Nous avons souvent fait jeu égal avec nos adversaires, il ne manque pas grand-chose. Nous avons encore toujours un petit manque de cohésion. Et un manque d’entraînement aussi. Entre la mi-décembre et fin janvier, nous n’avons quasiment jamais su nous entraîner étant donné que plusieurs joueuses étaient prises par l’école."

Dans l’autre rencontre du week-end, le Stabulois recevait Athena. Comme à l’aller, les Salmiennes ont pris les trois points et confortent, par la même occasion, leur belle place au général.