2B | Florenville seul en tête, Bercheux écarte Saint-Hubert

En déplacement à Wellin, lanterne rouge en compagnie de Les Bulles, Florenville a logiquement pris les trois points. Mais les Florentins n’ont pas eu la vie facile. S’ils s’imposent 0-4, les hommes de Morgan Matz ont dû attendre plus de septante-cinq minutes pour trouver l’ouverture. Parfaitement organisé, Wellin aura finalement craqué sur une reprise de Georges avant de voir Boulanger (2) et Blandin donner au score des allures plus sévères.