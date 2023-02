Boca Juniors Libramont 3 – Waremme 3 "On a cinquante occasions pour gagner ce match, soupire le coach Cédric François. On prend un premier but sur coup franc, comme à chaque match, puis un deuxième avec deux contres favorables et un troisième sur une perte de balle. Et on rate même un penalty en première période. On aurait dû faire mieux." Le Boca doit concéder rapidement deux buts, mais parvient néanmoins à inverser la tendance. Rudson réduit la marque, puis Ferreira rétablit la parité et Y. El Majdoub donne l’avantage, mais les Libramontois sont encore surpris en fin de partie et galvaudent un point (3-3).

Division 3C

BAT 81 Tintigny 7 – G4 Sainte-Ode 3 Les Bastognards, à six pour ce derby, ont tenté de se défendre au mieux. "Le score est forcé, juge le visiteur Donovan Hinck. On a fait jeu égal durant une bonne partie de la rencontre. On a manqué de réussite au premier acte et de lucidité au second." Si les visiteurs ont le ballon au premier time acte, ce sont les Gaumais qui trouvent la faille (2-0). Le marquoir s’arrête sur 3-1 pour sanctionner une première période finalement équilibrée. Sainte-Ode se rapproche à 4-3, mais Tintigny, qui a notamment pu compter sur l’efficacité d’Aubois venu pour un dépannage, voit le danger et fait directement 5-3, puis s’échappe dans les derniers instants. "Nous étions mieux organisés défensivement, commente pour sa part le joueur gaumais Eduardo Gasparotto. Sur les contres, nous aurions même pu marquer davantage."

Dison 9 – MF Etalle 1 "On a fait du Etalle, soupire le coach Bruno Debray. Après un énorme match contre les voisins (NDLR: victoire contre Tintigny), on ne joue pas le suivant. Tous les joueurs étaient timorés dès l’entame et sans beaucoup de réaction face à une grosse équipe de Dison qui a complètement changé par rapport au match aller." Face au leader, les Stabulois prennent un but dès la 4’ (1-0). Les Verviétois doivent toutefois attendre la 19’ pour planter le deuxième but (2-0). Dison passe à la vitesse supérieure pour filer à 5-0 pour la pause. Nougarede ne pourra que sauver l’honneur en fin de partie.