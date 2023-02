Victor Letêcheur explique les raisons de son départ à Maastricht

Samedi dernier, nous vous annoncions en effet que le jeune médian de Marloie allait s’engager avec le MVV Maastricht. Les derniers détails sont réglés et le gamin est en train de boucler ses valises. "Je commence lundi à Maastricht, confie l’intéressé. Il a fallu le temps que je trouve un kot. Comment je suis arrivé là-bas ? En fait, un scout m’a répété et m’a suivi à quelques reprises, notamment lors de notre déplacement à Herstal. Le club m’a ensuite convié à des tests dans le courant du mois de janvier. Je m’y suis rendu et cela a été concluant. Je ne savais pas du tout que Maastricht me suivait même si, étant donné mon premier tour, je me disais que j’allais peut-être avoir quelques propositions. Mais je ne cache pas qu’en revenant à Marloie voici un an et demi, je n’aurais jamais cru qu’une proposition pareille allait arriver. Moi, je voulais juste jouer avec l’équipe B en P2 et gratter un peu de temps de jeu en A. Tout a été beaucoup plus vite que prévu. Grâce au coach, qui a osé me faire confiance même si j’ai beaucoup bossé pour y parvenir."

Quand Maastricht a proposé à Victor Letêcheur de rejoindre le club, le médian a pris le temps de la réflexion. "J’en ai beaucoup parlé avec mes parents, avoue-t-il. C’est quand même un changement de vie important. Je vais changer d’école, je ne saurai plus voir mes copains et ma copine, je vais vivre loin de ma famille, ce n’est pas un petit changement. Mais bon, c’est un risque calculé. Nous ferons le point dans six mois. Si cela ne se passe pas bien, je pourrai toujours revenir dans la région."

Il ne compte pas s’éterniser en U18

Si Victor Letêcheur évoluait en équipe première à Marloie, au MVV, club où a notamment transité Jérôme Déom, il devra d’abord passer par les équipes de jeunes. "Je serai avec les U18. Mais le projet que le club a pour moi, c’est de vite me faire monter en U21, assure Victor Letêcheur. Maastricht est un club qui fait jouer les jeunes. Vous avez des gars nés en 2003 ou 2004 qui sont sur le banc de l’équipe première. Le coach n’a pas peur de faire appel aux jaunes. Le but n’est pas de s’éterniser avec les U18. En fin de saison, au maximum, je dois avoir franchi le pas vers les U21. Maintenant, il faudra aussi que je m’acclimate. Je ne parle pas vraiment la langue. Je sais que ce sera plus difficile, que je devrai faire mes preuves, mais là-bas, nous tournerons avec des séances chaque jour sauf le mercredi. Cela va me permettre de gommer mes lacunes. Mais le plus compliqué, je sais que ce sera l’école. Heureusement, je vais aller dans un établissement qui est habitué à accueillir de nouveaux étudiants en cours d’année."

Du côté de Marloie, si on se félicitait de voir un jeune gamin du club rejoindre une écurie professionnelle, c’est le timing qui posait problème. "Mais je ne voulais pas laisser passer ma chance. Si j’avais refusé Maastricht et que je n’avais plus jamais eu de proposition pareille, je l’aurais regretté, lance Victor Letêcheur. J’avais aussi discuté avec le coach. Il m’avait fait comprendre qu’étant donné les terrains très gras, un joueur avec un profil plus physique que le mien allait avoir du temps de jeu. Et je comprends parfaitement ce choix. Et cela marche car un garçon comme Bastien Talmas réalise des gros matches ; Nous avons discuté tous les deux, je sais que le coach trouvait dommage de partir en cours de saison, mais je le répète, je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Un mot pour Marloie ? Merci. Marloie, c’est mon club de cœur, c’est là où j’ai suivi toute ma formation. Cela me fait un pincement au cœur de partir Je suivrai toujours les résultats et j’espère que les résultats suivront."