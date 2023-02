Victor Klein est enfin redevenu un footballiste

L’origine des douleurs en question a été difficile à déterminer, cause de sa longue absence. "J’ai été opéré une première fois, de la maladie d’Osgood-Schlatter (NDLR: une inflammation douloureuse, au niveau du genou), précise cet attaquant formé à Virton, au Standard et à Eupen avant un court passage à Givry. Mais le mal persistait, au niveau du tendon rotulien. Une partie du problème était résolu, mais pas l’entièreté. Il a fallu que je consulte un autre spécialiste pour qu’on constate que je n’avais plus de ligament croisé au genou droit. Le tendon rotulien jouait en quelque sort le rôle du croisé et encaissait toutes les charges. J’ai donc été opéré une deuxième fois, en août dernier. On m’a greffé un croisé et peigné le tendon. En septembre, j’ai pu entamer un travail de renforcement, en décembre reprendre la course et en janvier m’entraîner normalement. Je sors enfin d’un long et sombre tunnel. Bien sûr qu’il y a eu du découragement. Même un simple footing était douloureux. Et je savais en outre que certains ne récupéraient jamais totalement d’une telle blessure."

Apparemment, pour lui, les choses se passent mieux. Les cinq minutes qu’il a pu disputer à Huy lui ont fait un bien fou au moral. Ce week-end, celui dont le paternel, Pierre, a porté les couleurs de Virton dans les années 80, disputera une partie amicale avec l’équipe B, face à Messancy, afin d’emmagasiner des minutes de jeu. "Techniquement, j’ai le sentiment de ne pas avoir perdu grand-chose, confie-t-il. Au niveau de la frappe, je dois encore retrouver un peu de force et de sensation. C’est la condition et le rythme qui me manquent le plus. Aux études à Liège, je redescends une fois par semaine pour l’entraînement, je cours une fois là-bas et je vais me remettre au mini-foot. Ça devrait s’améliorer progressivement. J’espère que d’ici un mois, je pourrai être repris de plus en plus régulièrement en équipe A."

Philippe Petit l’espère aussi. "Il dispose d’un profil qu’on n’a pas devant, conclut le T1 méchois. Assez fin, assez technique, il peut nous apporter un plus."