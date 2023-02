Vainqueur en 2021, Nicolas Maron, malade, était absent. Le Bertognard a préféré opter pour une marche Adeps de la même distance, à Bande. Le Français Joffrey Perrot-Legros, de Longlaville, a devancé l’Arlonais Sébastien Rase, déjà 2 de la Rossignol Run sur 21 km, et l’inoxydable Jean-Luc Bodeux, à la même place aussi 15 jours plus tôt, sur marathon. Cédric Guillaume a gagné le 10 km. Victoire Cravatte a fini à peine à 1’15 du Bastognard et 3 sur 121 concurrents. Déjà vainqueur du 12 km du Wap’s Trail le week-end précédent, Kasper Verloove s’est offert le 5 km. "Je n’étais pourtant pas au mieux. À Assenois, j’avais chuté trois fois et le lendemain, je suis tombé à vélo, indique le Chestrolais. Et j’ai couru avec une chaussure ouverte. Je suis arrivé juste à temps pour le départ. Je faisais mes lacets quand il a été donné."

21 km messieurs (101): Joffrey Perrot-Legros, 1 h 17.01 ; Sébastien Rase: 1 h 20.39 ; 3. Jean-Luc Bodeux, 1 h 22.27.

Dames (28): 1. Margot Mogin, 1 h 38.49 ; 2. Stéphanie Lentini, 1 h 42.27 ; 3. Clarisse Detroz, 1 h 43.48.

10 km messieurs (74): 1. Cédric Guiilaume, 41.34 ; 2. Loïc Mignon, 42.13 ; 3. Noah Liégeois, 42.51.

Dames (46): 1. Victoire Cravatte, 42.49 ; 2. Manon Closter, 53.47 ; 3. Eloïse Therer, 54.19.

5 km messieurs (28): 1. Kasper Verloove: 23.22 ; 2. Charles Copine, 24.15 ; 3. Cameron Barthelemy, 27.21.

Dames (25): 1. Léna Hubert, 29.01 ; 2. Mégane Lebeau, 34.43 ; 3. Mélanie Boeur, 34.45.