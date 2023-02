Saint-Hubert s’impose et donne un coup de pouce à Arlon

Fraselle inscrit le premier panier du match et met directement Saint-Hubert aux commandes. Un leadership que les hommes de Bastien Gilain ne laisseront jamais filer. À distance, Noël et Legros creusent rapidement l’écart: 10-3. La lanterne rouge s’accroche (12-5, 16-9), mais compte déjà plus de dix points de retard au quart-temps après un dernier panier de Motch, bien isolé par Hozay: 20-9

Trois bombes de Noël en une minute

Saint-Hubert reprend le deuxième quart sans aucun joueur du cinq de base, mais l’écart ne baisse: 30-19 par Pierret. Dominateur au rebond défensif, Saint-Hubert s’envole. Morette met une bombe avant que Noël n’en enchaîne trois dans la dernière minute: 46-28 au repos.

Histoire de définitivement se rassurer, Saint-Hubert a le bon goût de reprendre en force: Pierret ajuste à distance, Poncin plante quatre points et Noël, après une feinte qui a envoyé Lekeu sur Saturne, inscrit sa cinquième bombe de la soirée: 56-28. Pirotte fait passer l’écart à trente points avant la demi-heure: 67-37. Les dix dernières minutes tirent en longueur: 86-57. Seule ombre au tableau, la blessure à la cheville de Genin.

Par quart-temps: 20-9, 26-19, 22-12, 18-17.

Saint-Hubert: Noël 17, Pirotte 4, Poncin 9, Morette 6, Legros 7, Genin 2, Fraselle 13, Hozay 5, Motch 6, Pierret 12, Burton 5.