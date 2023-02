Les championnats d’Europe dans le viseur d’Amandine Charlier

Elle y disputait le tournoi du circuit national français comptant pour la sélection belge au prochain championnat d’Europe U23. Une compétition relevée puisqu’on y retrouvait notamment Ysoara Thibus, championne du monde, et Léonie Ebert, championne d’Europe. "Dans le prétournoi qualificatif, j’ai terminé avec trois victoires pour trois défaites, ce qui me plaçait à la 40e après le tour de poules, dit-elle. Pour me qualifier pour le tableau final, j’avais encore droit à un match à élimination directe et je me suis imposée 15/8."