Déjà, ils sont présents, cela nous change de Damien Raths que nous n’avions vu qu’une fois. Ils viennent à tous les entraînements. Et ils n’ont pas tardé à amener des joueurs, alors qu’avec Damien Raths, nous avions dû attendre longtemps. Dernière chose: nous avons enfin reçu des équipements. En clair, les nouveaux investisseurs me semblent plus sérieux que leur prédécesseur. J’ai envie de leur faire confiance pour la suite. Désormais, les promesses ne restent plus sans lendemain.

Et au niveau sportif, cela a changé également ?

Pas tant que cela. Disons qu’il y a un peu plus d’organisation. Dans ce domaine, le retour d’Alain Hourlay apporte un plus.

Et le remplacement de Frédéric Herinckx par Farid Ferhi, qu’a-t-il apporté ?

Notre nouveau coach est plus proche des joueurs et cela nous fait du bien. Je ressens davantage de cohésion, de caractère dans le groupe. Mentalement, nous sommes plus forts qu’au premier tour. Mais l’ancien coach travaillait dans un contexte pour le moins difficile…

Vous pensez que ce Givry-là peut se sauver ?

J’y crois, oui. Ce sera compliqué, bien sûr, mais nous avons montré à Ciney que nous avons du répondant. Notre mince espoir passe, inévitablement, par un succès ce dimanche contre Durbuy.

Vous ne regrettez pas d’être resté à Givry l’été dernier, vu la tournure des événements ?

Non. Givry, c’est mon club. Alors, évidemment, l’ambiance n’est plus la même que l’an passé, quand des garçons comme Pierre-Antoine François et Florent Devresse animaient la vie du vestiaire, mais même s’il y a beaucoup de nouveaux joueurs, venus de tous horizons, nous nous entendons bien. Moi, par exemple, je fais la route avec Hardy (Gabiam) depuis Liège (NDLR, il est étudiant en kiné à Liège), alors que nous ne nous connaissions pas du tout. Puis, en étant resté à Givry, j’ai la chance d’évoluer en D3.

Comment envisagez-vous l’avenir du club à moyen terme ?

Si on ne se sauve pas, je suppose que le club tentera de remonter directement. Personnellement, je trouverais chouette que le club tente de faire revenir des jeunes qui ont été formés ici comme Jérémy Dillenbourg (Arlon) ou Nathan Demeuse (La Roche).