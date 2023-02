Oui, c’est vraiment un match référence, peut-être le plus beau match de cette saison, en y associant aussi le match aller contre Tintigny et notre victoire contre Dison. J’étais allé voir le leader actuel lors de son déplacement en terre tintignolaise et notre équipe avait pu exploiter ses petits points faibles.

C’est aussi la plus belle victoire depuis un certain temps…

En effet, on a bien eu la victoire 5-9 à Gedinne, qui était belle aussi, mais elle n’avait pas du tout la même saveur. Mais, de tout temps, on n’a jamais été ridicule dans les derbys. On posait déjà des problèmes à Sainte-Marie à l’époque.

Qu’est-ce qui a changé dans cette équipe qui était en souffrance ces dernières années ?

Je pense que les gars ont pris conscience qu’ils pouvaient tous faire mieux. Cette année, j’ai mis sur pied une vraie préparation avec trois matches amicaux avant le championnat, ce qu’on n’avait jamais fait les années précédentes. J’ai même reprogrammé un amical durant la trêve hivernale, qui nous a aussi fait du bien. Et puis je l’ai déjà dit plusieurs fois, mais on a aussi mis sur pied un vrai staff avec un délégué (François Nougarede) et une personne attitrée aux cartes bleues (Guy Karremans). Cela me permet de ne penser qu’à l’aspect sportif. C’est vraiment très important.

« Karremans a pris de l’envergure »

Étalle garde-t-il sa vocation de club formateur ? De nouveaux jeunes pointent le bout de leur nez ?

Le club continue la formation, chère à notre regretté Andy (Andy Noël, l’ancien président). Nous ne devrions toutefois pas incorporer de nouveau joueur cette saison. Mais il y a des scolaires (nés en 2007) et il y a vraiment beaucoup de potentiel chez ces petits gars. À suivre.

Mais vous avez quand même recruté Alex Volckaerts, qui n’est pas un joueur du cru…

Ce n’est pas trop dans ma philosophie ni dans celle d’Étalle, mais ce n’est jamais qu’un joueur.

Avez-vous connu de bonnes surprises depuis le début de la campagne ?

Je le connais depuis plusieurs années, mais Jimmy Karremans a pris beaucoup d’envergure comme gardien. Arthur Lavaux confirme son importance dans le groupe. Bien entendu, Dorian Arnould est indispensable dans le jeu. Hugo Nougarede confirme tout le bien que je pensais de lui et Aymeric Andreux prend de l’assurance qui me rappelle les débuts d’Arthur. Les autres sont bien sûr tous indispensables pour former le groupe.

Vous aviez battu Dison à l’aller. L’occasion d’aider les voisins de Tintigny ce soir en rééditant le même résultat ?

Ce serait un plaisir de voir une équipe gaumaise accéder au niveau supérieur, donc si on peut aider Tintigny, on le fera. Je l’ai déjà dit, ils ont les armes pour grimper d’un échelon.