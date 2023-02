Tout ce qu’il faut savoir sur les Legend Boucles - Suivez les Boucles sur notre site et via l’appli

Retour au centre de Bastogne

La place Mac Auliffe sera le centre névralgique des Legend Boucles 2023. Un grand chapiteau y est installé et la place accueillera le passage de toutes les voitures plusieurs fois sur le week-end. Un podium y est aussi présent. Par contre, les assistances mécaniques des voitures se feront au marché couvert, comme l’an dernier.

15 spéciales et le mystère autour du parcours

Les pilotes auront droit à 15 spéciales durant le week-end, dix samedi et cinq dimanche. Samedi, ils devront parcourir deux fois les mêmes parcours, sur des routes plutôt asphaltées. Alors que les cinq spéciales du dimanche sont forestières.

L’une des particularités des Legend Boucles réside dans le mystère autour du parcours. Si quelques informations ont déjà été dévoilées, il faut attendre ce vendredi et la vente du programme officiel pour tout savoir sur le parcours.

Ce qu’on sait déjà ? Que les régions de La Roche, Bertogne, Vaux-Noville, Rettigny seront au menu du samedi. Qu’une des étapes du dimanche sera longue de 28 km. Au final, les communes de Bastogne, Bertogne, Houffalize, Gouvy, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Libramont et Neufchâteau seront traversées.

Un plateau de qualité et Tom Boonen

François Delecour est le pilote invité cette année. Accompagné de son épouse comme copilote, il tentera d’ajouter son nom au palmarès.

L’ancien pilote de WRC (avec 4 succès) roulera au volant d’une Ford Escort. La concurrence sera rude. Citons Cédric Cherain, Frédéric Caprasse, Stéfaan Stouf, Jean-Pierre Van de Wauver, Marc Duez, Bernard Munster, Frédéric François Fred Bouvy, etc.

Tom Boonen a aussi choisi de se lancer dans le rallye à Bastogne. L’ancien champion du monde cycliste (2005) sera au volant d’une Porsche 911.

Accès interdit au départ de deux spéciales

Pour des raisons de sécurité, avec une route étroite, l’accès aux spéciales 1 (et donc 6) et 5 (et donc 10) sera interdit via la zone de départ. Aucune exception ne sera faite.

Où trouver le programme officiel ?

Le programme officiel des Legend Boucles constitue l’outil indispensable pour tout fan. C’est sur la première page de ce programme que vous trouverez le QR Code unique qui vous permettra d’accéder à la partie interactive de l’App officielle des Legend Boucles.

Ce programme officiel sera mis en vente dès le vendredi à 17h30 au centre de Bastogne. Le reste du week-end, il pourra être acquis aux endroits suivants:

Station Total, Route de Marche, 159, à Bastogne ; Bastogne Barracks ; Parc d’assistance: Rue des Abattoirs, 6, à Bastogne ; Garage Lambin Motor, Aux-Chéras, 5, à Houffalize/sam: heures d’ouverture du garage ; Chapiteau Place McAuliffe, à Bastogne

Station Total, Route de la Barrière, 10, à Tenneville

Route de Neufchateau, du 46 R1 au 46 R3.

Les différentes catégories

Il y aura donc plus de 240 voitures au départ des Legend Boucles. Dans diverses catégories qui vont des Légend au Classic 50 en passant par les Challenger, les Youngtimers et les Classic 65, nouvelle catégorie en cette année 2023.

Accès gratuit, sécurité avant tout

Rappelons que l’accès à toutes les spéciales est gratuit ! Mais des règles de sécurité sont mises en place, elles sont strictes et nécessaires à la tenue du rallye, surtout après les événements récents. Le comportement des spectateurs doit être irréprochable pour que tout se déroule à merveille.

Pour suivre ce rallye, nous vous proposerons de suivre un direct commenté sur notre site www.lavenir.net. Dernières informations, résultats en live, photos, vidéos nous vous tiendrons au courant de toute l’actu du rallye durant les deux jours de compétition.

Une application est aussi disponible sur smartphone. En scannant le QR Code du programme officiel, vous pourrez suivre en live l’épreuve avec beaucoup d’intéractivité (photos, vidéos des endroits clés, etc). Une mise à jour en direct du passage des voitures est également au programme.

Autre nouveauté, en cas d’incident, vous aurez l’occasion d’alerter la direction de course qui vérifiera directement vos informations et pourra prendre les mesures en conséquence. "Avec un filtrage des informations communiquées", note l’organisation.