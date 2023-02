Les cinq matchs à suivre en P2 et P3

2. ÉREZÉE – GOUVY B (2C) Duel intéressant dans la course au podium et au tour final. Les deux équipes partagent le même nombre de points (25) et le vainqueur de ce dimanche reviendra à hauteur du duo Marloie – Nassogne. Après un départ catastrophique (0 sur 12), les Gouvions avaient terminé l’année en force. Ils n’ont perdu qu’un seul de leurs dix derniers matchs (chez le leader Harre-Manhay) et ils restaient, avant la trêve, sur une épatante série de six succès consécutifs.

3. HABAY-LA-N. B – HABAY-LA-V. B (3B) Sur papier, il n’y a pas photo: les Rouge et Noir (2e, 32 points) sont nettement plus costauds que leurs voisins, bons derniers avec 6 petites unités. Mais Jonathan Michaux et les siens se garderont bien de crier victoire trop vite, eux qui s’étaient fait surprendre par Florenville B à la maison au premier tour. La pression est à 100% sur leurs épaules: tout autre résultat qu’une victoire propulsera Bouillon A vers le titre.

4. Ochamps B – Libramont B (3C) Un bon derby dans le Centre-Ardenne. Les Ochamptois, qui ont fait douter le leader tellinois le week-end dernier (3-2), tenteront de faire de même face à des Mauves nettement moins performants à l’extérieur (9/24) que sur leur terrain synthétique (21/24). Quatrième avec trois points de retard sur le deuxième (Carlsbourg), tout en ayant joué un match de plus, Libramont B a tout intérêt à gagner s’il veut rester dans la course à la montée.

5. Compogne – Lierneux (3E) Encore invaincu après dix journées, Compogne est un peu rentré dans le rang, fin 2022, ne remportant qu’un seul de ses cinq derniers matchs. Avec leur défense de fer (12 buts encaissés), les Lièvres tenteront toutefois de contrarier des Lierneusiens qui doivent à tout prix s’imposer pour rester dans la course à la montée. Les hommes de Christophe Minet recolleront à deux points du deuxième, Givry B, en cas de victoire ce dimanche.