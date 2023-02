Capitaine du Stabulois, Chloë Vangeesbergen veut remettre les pendules à l'heure

Ce week-end, c’est donc Athena qui vient rendre visite aux Stabuloises. Et Chloë Vangeesbergen n’a pas oublié le match aller où les Salmiennes avaient déroulé. "Je peux vous dire que nous avons le couteau entre les dents, souffle la citoyenne de Fratin. Le match aller, c’était catastrophique. Je pense que nous n’avions jamais aussi mal joué au volley. Nous voulons remettre les pendules à l’heure."

Un problème à la passe

Si le Stabulois est resté au repos plusieurs semaines, les autres équipes, elles, ont joué. Et ont pris des points. Avec treize unités, le Stabulois occupe la septième place. La Roche, avant-dernier, ne pointe cependant qu’à trois longueurs. "Mais le cinquième n’a que quatre points en plus, observe Chloë Vangeesberen. Pour le moment, je pense que nous regardons encore vers le haut même si la priorité est de se sauver à ce niveau. Si nous pouvons grappiller des points et remonter au classement, ce sera parfait."

Un maintien avant d’avoir d’autres ambitions la saison prochaine ? "C’est difficile à dire. Il faudra voir que l sera le groupe de l’an prochain, raconte la capitaine stabuloise . Des filles de P1 pourraient intégrer le noyau, certaines en ont le potentiel. Ce qui est compliqué, c’est que pour le moment, nous n’avons plus de passeuse. Heureusement, Emma Minet vient nous aider de temps. Un manque d’expérience ? Oui, clairement. Mis à part Emma et les sœurs Cobraiville, personne n’a jamais joué plus haut que la Promotion. Et la majorité a découvert ce niveau avec le Stabulois."

Mais comme les hommes, les dames d’Etalle ont-elles envie de grimper d’un échelon ? "En soi oui, mais peut-être pas l’année prochaine, sourit Chloë Vangeesbergen. Si l’équipe ne bouge pas pendant plusieurs années et que les filles savent s’entraîner, je me dis que nous pourrions réaliser de belles choses. Mon rôle de capitaine ? Oh, cela fait déjà un petit moment maintenant. Et cela ne change rien pour moi. J'ai toujours aimé être la fille qui motive ses troupes. Je le faisais déjà sans être capitaine."