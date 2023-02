Thibaut Lesquoy, de retour à Virton : « J’avais vraiment envie de revenir »

Thibaut, si l’on en croit les réactions, vous revenez manifestement en terrain conquis ?

(Rires) On peut dire ça, oui. Mais le plus dur reste à faire. Il y a de la concurrence, je dois gagner ma place et montrer que je suis à la hauteur. Me réhabituer aussi à un jeu qui est peut-être différent de celui qui est pratiqué aux Pays-Bas.

Qu’est-ce qui vous a ramené à Virton ?

C’est une longue histoire. Les premiers contacts remontent au début du mois. Quand j’ai appris l’intérêt de Virton, j’ai demandé à Willem II de me libérer, mais en réponse, je n’ai reçu qu’un refus catégorique. Puis j’ai fait un peu le forcing pour obtenir mon bon de sortie, mais lorsque je l’ai obtenu, Virton avait déjà recruté pas mal. J’ai donc dû attendre le départ de Matteo Perri pour qu’une place se libère.

Quoi qu’il en soit, vous aviez envie de revenir, non ? Vous avez d’ailleurs acheté une maison à Ethe…

Disons que la maison, c’était, au départ, plus pour disposer d’un pied-à-terre lorsque nous revenions en Gaume avec ma compagne. Mais, même si j’ai apprécié ces passages à l’étranger, j’avais vraiment envie de revenir dans le coin, oui. De revoir plus souvent la famille, les amis, de parler plus fréquemment français après ces passages aux Pays-Bas (NDLR: Almere, Willem II) et en Arménie (Ararat). J’y pensais depuis plusieurs mois déjà. De plus, j’étais en manque de temps de jeu à Willem II (9 apparitions pour 287 minutes de jeu cette saison) et mentalement, je sentais que je commençais à lâcher. C’était bien de relever un nouveau défi.

C’en est un effectivement. La dernière place de l’Excelsior ne vous a pas fait peur ?

Au contraire, je dirais même que cela m’a motivé de venir livrer cette bataille avec le groupe. Virton est dernier, mais n’est quand même pas totalement à la rue. Si vous regardez bien, ils ont concédé peu de défaites très nettes. Cela s’est souvent joué sur des détails, des tournants qui n’étaient pas en leur faveur. Bref, j’ai le sentiment qu’il ne manque pas grand-chose à cette équipe pour inverser la tendance. De plus, les efforts consentis au mercato indiquent bien que le club veut mettre toutes les chances de son côté pour se maintenir.

Pierre Bourdin, autre recrue hivernale, semble déjà bien installé au poste d’arrière gauche…

Mais la concurrence fait partie du foot à ce niveau, c’est normal. C’est le coach qui fera son choix. Est-ce qu’on jouera en 4-3-3, en 3-5-2 ou encore un autre système, je n’en sais rien. Tout ce que je sais, c’est ce que ce n’est pas gagné d’avance pour moi, je devrai me battre pour ma place.