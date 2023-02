Mérite sportif provincial: un tiercé Watrin – De Lie – Loyola

Le jury, composé de membres du Service des Sports de la province, des Amis de Serge Reding, de représentants de diverses fédérations sportives provinciales et de journalistes, a récompensé celui qui a notamment battu à plusieurs reprises le record de Belgique sur 400 m plat en salle et le record de Belgique sur 400 m haies en plein air, remporté des titres nationaux, atteint des demi-finales mondiales et une finale européenne en 2022.

Dauphin de Watrin, le cycliste Arnaud De Lie a, pour sa première saison chez les professionnels, réussi à empocher neuf succès grâce à la qualité de son sprint. L’épéiste Neisser Loyola, qui vient de se hisser à la 5e place du classement mondial et a décroché une médaille de bronze au championnat du monde, complète le podium.

Le classement 2022

1. Julien Watrin (athlétisme)

2. Arnaud De Lie (cyclisme)

3. Neisser Loyola (escrime)

4. Florine Gaspard (natation)

5. Anthony Moris (football)

6. Juliette Thomas (athlétisme)

7. Chloé Herbiet (athlétisme)

8. Justin Mahieu (athlétisme)

9. Frédéric Gaspard (badminton)

10. François Vander Ouderaa (orientation)

11. CE Gaumais (escrime)

12. Mathieu Louis (triathlon)

13. Remy Mertz (cyclisme)

La révélation pour Aberdeen O’Driscoll

Le prix de la révélation, pour les sportifs de 18 ans ou moins, a été attribué à la gymnaste Abderdeen O’Driscoll, vice-championne de Belgique en D1 14-15 ans et 12e du concours général aux championnats d’Europe juniors à Munich. Celle-ci confirme donc l’omniprésence féminine dans ce trophée créé en 2019 et dont les premières lauréates ont été Florine Gaspard, Lola Lepère et Julia Grégoire.

Le Prix Reding pour Jérôme Martiny

Quant au Prix Reding, ou Coup de cœur 2022, il est décerné au pilote motocycliste de Longchamps, Jérôme Martiny. Celui-ci, en janvier 2022, avait bouclé son premier Dakar en 31e position. Il a d’ailleurs fait aussi bien cette année.

Tous les lauréats seront récompensés au cours d’une cérémonie dont la date n’a pas encore été fixée.