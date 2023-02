Legend Boucles à Bastogne : la famille Blérot en effervescence

Dans l’atelier du garage Blérot à Mande Saint-Étienne, c’est l’effervescence. Parce que les frangins Nicolas et Charles ne se contentent pas de rouler, ils sont aussi en action pour préparer une dizaine de véhicules et assurer l’assistance de 14 voitures durant tout le week-end.

"Ce chiffre augmente d’année en année, sourit Charles Blérot. On peut dire qu’on a une personne qui s’occupe des voitures de rallyes à temps plein pendant l’année. Mais à l’approche des Legend Boucles, on sent beaucoup d’engouement, il y a du boulot, mais c’est un vrai plaisir pour nous d’avoir cette épreuve si près de chez nous. On est ravis. C’est une aubaine."

Charles Blérot roulera sur sa BMW qui lui avait permis de remporter la compétition en Youngtimers en 2022. "La concurrence sera plus relevée, mais on y va pour la gagner et on se comparera aussi aux Legend, explique-t-il. Pour concourir en challenger ou Legend, je dois changer le moteur de ma voiture, cela demande beaucoup d’investissement, ce n’était pas possible."

Son frère Nicolas sera au volant d’une Peugeot 205 en Legend avec l’ambition de terminer dans le top 10.

"Surtout si les conditions de roulage sont grasses, cela pourrait l’avantager ", explique Charles.

Pour ce week-end, une trentaine de personnes seront mobilisées pour suivre les voitures de Blérot Motorsport. Pas de quoi stresser les frangins pour la course.

"Nous sommes très cools, on a tellement de boulot avant la course qu’on arrive zen le jour J, mais une fois dans la course, c’est parti, on se donne à fond", conclut Charles Blérot.