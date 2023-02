Hugo Siquet reste ambitieux malgré son échec à Fribourg: “On a parlé de Monaco, mais je ne veux pas y penser”

Hugo, pourquoi avoir choisi le Cercle Bruges ?

C’est un club très ambitieux. J’ai pu remarquer ces dernières années qu’il est en constante évolution, bien structuré, avec de bons résultats. D’un point de vue foot, le style de l’équipe me convient aussi, l’entraîneur (NDLR: Miron Muslic) demande aux ailiers de courir et d’apporter offensivement, en plus du travail défensif. Tout ce que j’aime.

Monaco est propriétaire du Cercle. Cela a-t-il compté dans la réflexion ?

Je suis d’abord concentré sur le Cercle et sur mon besoin d’avoir du temps de jeu, pour me montrer. Mais on a parlé de Monaco, oui, et ils (les dirigeants) m’ont dit que c’était une éventuelle possibilité comme porte de sortie. Mais je ne veux pas penser à ça, ce serait prématuré.

Aviez-vous d’autres contacts ?

Des clubs de D2 allemande, l’Espanyol Barcelone, Saint-Trond, Groningue, Anderlecht et Aarhus. Il y avait des clubs plus prestigieux, comme le PSV ou Lille, mais ils voulaient attendre la fin de saison pour me voir un peu plus. Or, j’ai besoin de jouer, je n’ai pas trop donné suite à ces contacts.

Avez-vous été étonné par l’intérêt d’Anderlecht ?

Un peu, oui. J’ai demandé les dessous de cet intérêt et on m’a expliqué que le coach (Brian Riemer) était le T2 de Brentford, qui me voulait (pendant le mercato estival 2021). L’entraîneur d’Anderlecht était donc intéressé par mon profil, mais je n’ai pas prêté attention à cet intérêt. Je ne me voyais pas arriver dans un climat comme ça, en étant un ancien du Standard. Cela ne m’aurait pas aidé. Je ne me vois pas jouer dans un club où je n’ai pas envie d’être. Je ne voulais pas me forcer à aller quelque part parce que ma situation est difficile.

Le Standard ne vous a pas sollicité ?

Il n’y a pas eu d’intérêt ou de contact formel.

C’est une petite déception ?

C’est comme ça. Je n’aurais pas coûté grand-chose, puisque je venais en prêt, pourtant, mais il y avait déjà des joueurs en place. La question ne s’est pas posée, mais j’avais besoin de jouer, de toute façon.

Quel bilan tirez-vous de votre année à Fribourg ?

Quand je repense à cette période, je pourrais retenir que je n’ai pas joué. Mais je ne retiens pas ça, je préfère retenir que j’ai croisé des joueurs et des supporters sympas. Lors des six premiers mois, je m’attendais à ne pas avoir beaucoup de temps de jeu, j’y étais préparé (il a disputé un match). Les six derniers mois ont été plus difficiles, car j’avais fait une bonne préparation, mais je n’ai pas reçu ma chance (il a disputé trois rencontres). Il y avait un peu d’incompréhension.

L’Euro espoirs en vue

Du découragement, aussi ?

J’avais eu des possibilités de partir l’été passé, mais je voulais rester, car je savais qu’on allait enchaîner beaucoup de matchs avec la Coupe d’Europe. Je voulais me laisser cette chance de me montrer. Malheureusement, ce n’est pas arrivé et il y a eu des moments de bas. Quand tu te donnes à fond et que tu ne vois pas une éclaircie… J’en ai aussi parlé avec M. Mathijssen (le sélectionneur des Espoirs) lors d’un rassemblement. Il m’a dit de m’accrocher, qu’il me suivait, mais il était interpellé par mon état, avec des hauts et des bas. Il a été très positif.

L’Euro Espoirs, qui aura lieu en fin de saison, était une des raisons pour lesquelles vous vouliez partir ?

C’est un des principaux éléments qui ont nourri ma réflexion, oui. Je voulais accumuler du temps de jeu et me montrer, pour ne pas arriver à l’Euro sans rythme.

Qu’avez-vous appris à Fribourg ?

À parler allemand, déjà (sourire). J’aime l’apprentissage des langues et c’est une très bonne chose. J’ai appris la notion de travail, aussi. J’étais déjà les pieds sur terre, mais prendre cette gifle, ne pas jouer, ça oblige à travailler encore plus. J’ai pu m’entraîner sur le côté gauche, et travailler mon pied gauche, sur les centres. Je me suis aussi informé sur mon corps, la charge de travail que je pouvais supporter, l’alimentation, avant et après les entraînements. Je cherche aussi à savoir comment prendre du muscle.

Avec le recul, regrettez-vous d’avoir quitté le Standard ?

Je n’ai pas de regret, mais je n’avais pas trop la possibilité de rester, non plus. Je ne vais pas le cacher: j’ai été déçu de ne pas recevoir une certaine reconnaissance, comme gamin du club. Je n’ai pas trop compris l’attitude de la direction. Pendant l’été, ils ont refusé toutes les offres, de Lille ou de Brentford. Quand on a commencé à discuter d’une prolongation de contrat, ils ont fait une offre, la même que celle faite à Nico (Raskin), avec les mêmes tableaux. Quand on a voulu discuter, c’était non négociable, pour un départ ou pour une prolongation à d’autres conditions. Puis quand Fribourg est venu, en octobre, ils ont directement accepté l’offre. La direction ne m’a pas mis le couteau sous la gorge pour que je parte, mais on m’a fait comprendre qu’ils avaient besoin d’argent. Il n’y avait pas de projet, pas de négociation possible pour rester au Standard. Je ne comprenais pas, je pensais avoir été une petite éclaircie dans la grisaille. Mais le contrat proposé à Nico et moi était, disons, ridicule. Je n’étais pas dans une logique de départ, je voulais rester. Ma famille, mes amis, ma copine, tout le monde est à Liège. Et je pense que les supporters m’aimaient bien. Ce n’est pas non plus le contrat de ma vie que j’ai eu à Fribourg, il y avait eu d’autres offres intéressantes. Mais voilà, c’était comme ça. J’ai longuement réfléchi, et j’ai préféré ne pas m’éterniser, rester discret et partir.

Toujours rouche

Vous restez un supporter du Standard ?

Toujours ! Ce n’est pas parce que j’ai signé au Cercle que cela change. Le match (ce samedi), ce sera une chose. Mais je continue de regarder les matchs du Standard, je garde le contact avec des anciens joueurs, j’ai vu un kiné il n’y a pas longtemps.

Que pensez-vous du Standard actuel ?

Ce n’est pas agréable d’avoir vu le Standard dans cet état, la saison passée. Quand j’y étais, il n’y avait plus trop de structure, il manquait un esprit d’équipe. Il fallait que quelqu’un vienne pour mettre cette structure. J’entends que l’entraîneur (Ronny Deila) est très apprécié, il amène cette grinta à l’équipe. Il y a un mieux, avec des hauts et des bas, mais c’est normal, il n’est pas possible de passer de la grisaille au soleil en si peu de temps. J’espère que dans les prochaines années, le club va retrouver sa place dans le championnat. Et puis on voit des jeunes, comme Cihan (Canak) ou William (Balikwisha), c’est bien.

Vous avez connu, un peu, l’ambiance de Sclessin (NDLR: il a évolué au Standard alors que les stades n’étaient pas encore en capacité pleine en raison du Covid), vous avez vu quelques stades de Bundesliga, où il y a une grosse ambiance. Au Cercle, ce n’est pas tout à fait la même chose…

Cela ne change pas ma manière de penser ou de jouer. Mais attention, on dit souvent que les supporters du Cercle ne sont pas bruyants, je peux vous dire qu’ils savent faire du bruit, il ne faut pas les sous-estimer. Après le but tardif à Ostende, le bloc visiteur, bien rempli, était en folie (NDLr: contre Gand, dimanche passé, le but de Daland a aussi été bien fêté). Dans un stade de 10 000 places, cela pourrait faire du bruit.

Le top 8 est-il une ambition raisonnable pour le Cercle ?

On ne va pas regarder trop loin. Ce qu’on voulait, d’abord, c’était s’éloigner de la zone dangereuse. Ce serait mentir de dire qu’on n’ambitionne pas le top 8. Mais si on n’y est pas, ce ne sera pas une saison ratée.

Le Cercle, c’est aussi une histoire familiale, puisque votre oncle, Thierry, y a joué entre 1991 et 1997…

Oui, des personnes qui étaient au club à son époque m’en ont parlé. J’ai aussi parlé avec Thierry. C’était difficile pour lui de me conseiller, puisque le club a pas mal changé. Il m’a plus parlé de la ville et des conditions de vie. Il était content que je prenne cette décision.

Il a commencé au Standard et est passé par le Cercle. Il a fini sa carrière à Charleroi.

Pour le moment, je suis dans la même lignée, oui, mais j’espère avoir une autre trajectoire (rires).