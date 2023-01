Yacouba Sylla, ancien joueur d’Aston Villa, rejoint Virton

"Je suis paré, tous les postes sont doublés. Nous n’avons plus besoin de renforts." C’est ce qu’a déclaré Christian Bracconi, le T1 virtonais, voilà cinq jours à peine. Le revers contre Anderlecht a-t-il modifié son avis ? Ou simplement est-il compliqué de se défaire de vieilles habitudes dans un club qui, il faut bien le dire, a parfois pris des allures de boîte d’import-export ces dernières saisons ? On avait dénombré dix arrivées au mercato hivernal 2022, on n’en est finalement plus si loin cette fois alors que le staff et la direction, en décembre, évoquaient la nécessité de trois ou quatre retouches dans l’effectif, pas davantage.