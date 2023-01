Un troisième renfort en dernière minute ?

Après les arrivées des anciens Virtonais Glenn Protin et Lucas Prudhomme, les Arlonais pourraient finaliser un troisième transfert en dernière minute. Il s’agit d’un joueur offensif, passé par l’Espagne et Villerupt, qui a été testé samedi et qui a laissé une bonne impression lors de la victoire contre Habay-la-Vieille (6-1). En amical, les Arlonais ont aussi atomisé Perlé (4-1) et Aubange (5-2) ces dernières semaines. Les nouveaux venus ne seront pas qualifiés pour le déplacement à La Roche (le match aura lieu à Vecmont) dimanche. Lakaye, lui, est suspendu.

Assenois

Opération pour Sébastien Mathieu

La reprise a eu lieu le 9 janvier, avec trois séances par semaine. Des amicaux ont eu lieu face à Habay-la-Vieille (4-3) et Florenville (3-3). "J’en ai profité pour effectuer quelques tests", note Stéphane Dubois. Njia était revenu, mais il s’est blessé contre Habay et est à nouveau sur la touche. Opéré, G. Poncelet poursuit sa revalidation. La mauvaise nouvelle vient de Larue. Le défenseur a pu reprendre la course, mais il a dû stopper car son genou gonflait. Assenois sera aussi privé de Mathieu pendant quatre à six semaines, il doit se faire opérer du ménisque le 9 février prochain. "L’an prochain ? Nous discutons, nous devrons y voir clair dans une grosse semaine, dit Stéphane Dubois. Je dis souvent que quatre saisons dans un club, c’est bien. Mais avec l’année Covid, je ne serais pas contre le fait de rester."

Bastogne

Tous les amicaux annulés

Plusieurs amicaux étaient prévus, mais ils ont tous été annulés étant donné l’état des terrains. "Nous devions jouer Halthier, Jamoigne et Gouvy B, dit Pol Leemans. Nous jouons Nassogne mardi prochain, j’espère que cela pourra se faire histoire d’avoir un match dans les jambes avant la reprise contre Vaux." Pignon est revenu aux entraînements et il n’a raté aucune séance. Le reste du groupe est disponible. Concernant la saison prochaine, rien n’a encore été décidé. "Mais je ne suis pas du genre à partir d’un club après un an", souffle Pol Leemans.

Chaumont

Seulement quatre rendez-vous

Les Chaumontois ne se sont vus que quatre fois depuis la reprise. "Nous avons repris le 17 janvier, mais je sais que mes joueurs sont prêts physiquement, nous avions très bien travaillé l’été dernier", avance Jonathan Schinckus. Lequel espère récupérer Lionel Deom dans le courant du deuxième tour. "Il a repris avec le groupe, mais ne sera pas prêt pour la reprise", glisse-t-il. Wautelet (bassin), lui, a rechuté. "Strepenne va également manquer une bonne partie du deuxième tour, il travaille comme mécanicien dans une écurie automobile et ne pourra pas souvent être présent le week-end". Chaumont dispute un match amical à Libramont ce mardi.

Ethe

Nicolas et Arend reviennent dans le coup

Maxime Nicolas et Gaël Arend reviennent dans le coup: ils ont pu jouer quelques minutes en match amical ces dernières semaines. En revanche, Julien Masson souffre du genou, il est sur la touche. Les Cassidjes, qui pourraient affilier deux jeunes Français en dernière minute, ont battu Saint-Mard et Nothomb durant la trêve. Ils se sont en revanche inclinés à Schifflange. On ne parle pas encore de la saison prochaine, en Gaume. "On veut d’abord prendre les derniers points nécessaires pour assurer le maintien", avance Sébastien Cognart.

Freylange

Paquet bon pour le service

Tom Paquet, dont le dernier match remonte au 16 octobre, revient dans le parcours, tout comme Antoine Deom, qui était lui aussi absent depuis octobre. Pour rappel, Freylange a recruté deux joueurs cet hiver (Demelenne et Duracak), mais en a libéré trois (Warlomont, Leoni et Vitali). La semaine dernière, les hommes d’Éric Picart se sont imposés 1-2 à Nothomb. "Même si les conditions étaient difficiles, nous avons bien travaillé, assure le coach freylangeois. Zervakis a perdu 8 kg. Malheureusement, je n’ai pas souvent eu un groupe au complet, avec tous mes étudiants. Et avec notre noyau très court (14 joueurs + 2 gardiens), on ne pourra pas se permettre d’avoir trop de blessés ou suspendus. La mission sauvetage sera difficile, mais on y croit. Le retour d’un Tom Paquet à 100% et l’arrivée de Duracak vont amener une bonne dose de caractère dans l’équipe."

Houffalize

Grondin aux abonnés absents, Louvins de retour

François Closon, qui pensait rejoindre son papa Daniel à Givry avant de voir son transfert avorter, ne portera plus le maillot houffalois. Plusieurs pépins pour le reste. Kaya (cheville) ne reprendra que dans un mois. Freid, qui s’est blessé à la cheville lors de l’entraînement de reprise, n’est pas encore revenu. "Et je n’ai pas encore vu une seule fois Maxime Grondin depuis la reprise, peste Aurélien Gomez. La première semaine, il disait être bloqué au boulot en raison du salon de l’auto. La deuxième, il m’a simplement dit qu’il n’était pas là. Et depuis, plus de nouvelles." Les Houffalois ont dû annuler des amicaux contre Marloie et Habay. Ils ont, en revanche, affronté Orgeo (victoire 5-0) et Libin (défaite 2-1 samedi soir à Bertrix), contre qui Kiki Louvins a rejoué une mi-temps. Le keeper houffalois, absent depuis le 8 octobre, espère pouvoir tenir sa place au deuxième tour. Les Houffalois doivent affronter Sprimont ce mardi. Pour rappel, Aurélien Gomez a déjà rempilé pour la saison prochaine, de même que plusieurs joueurs (R. Andrianne, T. Blaise, R. Brichet, S. Chekkouri, S. Clotuche, L. Henquinet, M. Knoden, X. Renquin et X. Tombal).

La Roche

À Vecmont ce dimanche

Les Rochois sont toujours privés de Marius Dubois (entorse du genou) et Guillaume Van Geen (déchirure), qui a rechuté lors de la défaite 8-2 en amical à Ciney début janvier. Lors de son dernier amical, La Roche a partagé l’enjeu face à Harre-Manhay, sur le terrain synthétique de Melreux (3-3). La principale information concerne le terrain: La Roche quitte les installations de Bérismenil, dont la location était jugée trop onéreuse, et s’installe provisoirement à Vecmont, où l’Olympic recevra Arlon ce dimanche. Les Rochois espèrent pouvoir retourner dans leur stade début mars. S’ils s’entraînent déjà sur leur terrain depuis quelques semaines, les vestiaires, eux, ne sont pas encore tout à fait prêts.

Longlier

Hatert et Wallens de retour

Longlier, qui joue Neuvillers en amical ce mardi, a rencontré Meix (0-4), Bogny (0-3) et Sedan B (1-3) en préparation. "La préparation a été compliquée avec la météo, donc je n’ose même pas imaginer pour les clubs qui n’ont pas de synthétique", indique Damien Tucci. Fourny a repris, mais s’est reblessé à la cheville. Hatert, Wallens et Lahrach sont de retour, tout comme Bernard. Langil (Thaïlande) et Steunou (France) sont partis cet hiver. Concernant l’an prochain, Damien Tucci doit rencontrer le président mi-février après avoir dressé un état des lieux au niveau des joueurs.

Messancy

Un joueur formé à Auxerre arrive

Les Messancéens enregistrent une arrivée: Sofiane Hamadi, un meneur de jeu formé à Auxerre et passé par les USA et l’Angleterre, rejoint les Zèbres pour le deuxième tour. Dans le sens inverse, Augustin Dake, peu utilisé au premier tour, file au Grand-Duché. Convoité par des clubs de BGL Ligue, Erwan Hoarau terminera bien la saison à Messancy.

Poncin, opéré d’une hernie inguinale pendant la trêve, est bon pour le service, au contraire de Caprasse, toujours out. "Nous avons par ailleurs développé notre cellule médicale avec l’engagement d’un kiné, avance Romain Ollé-Nicolle. Il est présent tous les jours et il peut aussi nous accueillir chez lui, pour des séances de cryothérapie notamment."

Les Messancéens, qui ont repris le 3 janvier, ont affronté Kaerjeng (défaite 3-0), Rodange (victoire 2-1), Vance (5-3) et Bleid (4-2) en amical.

Oppagne

Johan Paquet a rejoué

Les Gaulois ont disputé deux matchs amicaux, avec des victoires 5-2 contre Vaux-Noville (buts de Vassart, Lopange, Raskin, Paquet et Guillaume) et 9-2 contre Nassogne. Johan Paquet et Mazzara ont repris avec le groupe, au contraire de Steve Peeters, toujours sur la touche. Jordy Jadot, lui, s’est débarrassé de son problème au genou. Rien n’a encore été décidé pour la saison prochaine. "On va bientôt se mettre autour de la table", glisse Valère Lamy.

Sart

Un offensif a signé

Les Spirous ont attiré un nouveau joueur pendant la trêve: Agron Shabani, un offensif de 24 ans qui évoluait à Solières B ces dernières années. Demarteau, lui, sera opéré des ligaments croisés dans les prochains jours. Les Nordistes ont disputé trois amicaux: victoire 2-3 face aux espoirs de Liège, défaite 4-2 à Huy B et partage 3-3 à Cointe. "Nous avons eu douze rendez-vous en janvier, glisse Quentin Faymonville. Mais avec la neige, on n’a pas toujours pu aller sur terrain."

Vaux-Noville

Quinze joueurs pour terminer le championnat

Un départ (Tanguy Bonjean vers Perlé) et une arrivée (Mattis Poitoux, de Wiltz) chez les Novillois, qui perdent Raphaël Plainchamps (ennuis de santé) pour le reste de la saison. "Il me reste quinze joueurs pour terminer le championnat, il faudra éviter les blessures et les suspensions", avance Pascal Jacquemin. Son équipe s’est imposée 1-12 à Waha-Marche en amical, avant de s’incliner 5-2 à Oppagne samedi soir. "Mais des garçons comme Soyer ou Vandenbergh n’ont pris part à aucun match de préparation, glisse le T1 des Étoilés. La préparation n’a pas été optimale."