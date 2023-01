Minthe l’assure, Libramont va se sauver en D3

Dans le camp libramontois, plusieurs joueurs l’assuraient: au premier tour, une fois le 1-2 tombé, Libramont aurait commencé à paniquer et aurait sans doute perdu le fil du match. Mais ce samedi, mis à part lors de l’une ou l’autre séquence, les Ardennais ont su faire preuve de calme. "Il ne faut pas oublier que le club est de retour à ce niveau après vingt ans. Nous avons appris durant tout le premier tour. Désormais, nous prouvons que nous avons retenu la leçon, poursuit Basirou Minthe. Nous n’arrivions pas à maîtriser un match dans son entièreté et nous avions trop de moments où l’équipe se relâchait. Ce samedi, ce n’est plus arrivé. Nous sommes plus solidaires."

Hors des trois derniers pour la première fois depuis longtemps

En attendant, encore largués voici deux mois, les Libramontois sont en train de revenir à la vitesse d’un TGV sur les équipes situées juste au-dessus. Mieux, pour la première fois depuis des lustres, Libramont, en tenant compte que le match face à Durbuy sera remporté 5-0, n’est plus descendant direct. "Nous avons su faire fondre l’écart lors de nos quatre dernières sorties même si les points face à Durbuy, nous aurions préféré les décrocher sur le terrain, note encore Basirou Minthe. Là, nous sommes invaincus depuis quatre matches. Et encore, à Huy, nous aurions très bien pu décrocher les trois points, nous avons simplement manqué de réussite offensive. Le Libramont actuel ne ressemble plus vraiment à celui du début de saison. Même dans le jeu, c’est bien meilleur. Nous l’avons montré à Marloie, mais c’était déjà le cas face à Huy et La Calamine. Sprimont la semaine prochaine ? Ce sera un match important, mais tous nos matches le sont. De toute manière, nous savons que nous jouerons jusqu’au bout pour éviter la relégation, mais nous sommes préparés pour ce deuxième tour. Libramont va se sauver, j’ai confiance en l’équipe."

« Le système préféré ? Seul devant »

Après un début assez discret, Basirou Minthe est en train de monter en puissance. "C’est vrai que le début n’était pas évident. Mais il s’agissait d’un nouveau challenge pour moi, dans un nouveau pays, justifie le buteur libramontois. Je devais m’acclimater et apprendre à connaître mes partenaires. J’étais souvent seul devant sans avoir trop de soutien ? C’est vrai que ce n’était pas toujours évident, mais nous avons travaillé et désormais, cela va mieux. Le système dans lequel je me sens le plus à l’aise ? Quand je suis seul en pointe. J’aime avoir de l’espace et être seul dans ma zone. Après, je suis aussi capable d’évoluer dans un système à deux attaquants. Mon arrivée à Libramont ? J’étais à Sedan et cela se passait bien. Un jour, Samuel Bodet a pris contact avec moi, il m’a parlé du projet et j’ai trouvé que c’était assez intéressant, donc, j’ai accepté la proposition même si je ne connaissais personne avant de signer Le football belge est un peu plus physique, mais étant donné mon gabarit, cela ne me dérange pas."