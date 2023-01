Louis Lambert (Mormont) a marqué son plus beau but

Ce dimanche, Lambert a allié l’esthétique à l’efficacité. Son but à cinq minutes du terme permet aux Mormontois d’empocher trois points alors qu’ils étaient menés de deux buts. Au tableau, les Orangés reviennent dans le top 5, à trois unités de la deuxième place tenue par Richelle. "Le résultat nous fait du bien, car nous étions en difficulté, surtout durant la première période, poursuit Louis Lambert. Il nous a manqué de la hargne et nous avons eu trop de déchet technique. Il n’y a rien à ressortir, on a été mauvais."

Courir beaucoup et participer au jeu

Après les citrons, Mormont est remonté sur la pelouse avec d’autres intentions. La bande à Philippe Médery s’est enfin créé des espaces et malgré le second but herstalien, le jeu a rapidement tourné. "Quand on a réduit l’écart, on a vu qu’ils s’abaissaient directement. Ils se sont éteints, ont commencé à s’énerver. Mais même avant ce but, on sentait que ce n’était pas le même Herstal qu’avant la pause."

Cinquième joueur avec le plus de temps de jeu de son équipe, Louis Lambert arpente seul le flanc gauche mormontois. Dans un rôle d’arrière latéral classique en phase défensive et plus comme un médian, voire un ailier, en possession de balle. Un rôle qu’il découvre et affectionne particulièrement: "Au-delà de l’aspect défensif auquel j’ai été formé, j’ai un vrai rôle offensif et participe au jeu. Après, je cours beaucoup, mais ce n’est pas un problème."

Dimanche, Mormont a profité de la spirale négative d’Herstal pour l’emporter. Les Orangés vont-ils faire de même dimanche face à Richelle, défait pour la deuxième semaine consécutive ? Louis Lambert l’espère et sera là pour y participer.