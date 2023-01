"Quand l’opportunité de pouvoir intégrer une académie aux États-Unis s’est présentée, je n’ai pas dû beaucoup hésiter, commente le jeune homme. Pour tous les gamins qui jouent au basket, se rendre là-bas, c’est un rêve. J’ai pris mes valises et je suis parti."

Si d’autres ont suivi le même chemin, Léo Arnould a une petite différence avec eux, à savoir le temps passé sur place. "C’est vrai que généralement, on part pour un an. Mais moi, dès le départ, il était acquis que j’allais vivre deux années là-bas, souffle le Virtonais. Le but, c’était de terminer mes études secondaires aux États-Unis. Ici, c’est comme si j’étais en rhéto. Si ce n’est pas trop compliqué pour suivre ? Non, pas vraiment. Le niveau scolaire est un peu plus bas que ce que j’ai pu connaître en Belgique. Le plus difficile était évidemment de s’habituer à la langue. Je parlais quelques mots d’anglais avant de décoller, mais bon, quand tu arrives sur place, ce n’est pas pareil. Mais après deux ou trois mois en Caroline du Nord, je comprenais quasiment toutes les conversations."

Encore des études là-bas ou un retour en Belgique ?

Si Léo Arnould revient de temps en temps en Belgique, il est encore revenu pendant les fêtes de fin d’année, impossible pour lui de dire quand est prévu son retour définitif. "C’est la grande question, confie-t-il. En fait, j’attends un peu de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Si j’ai l’occasion de pouvoir poursuivre mes études dans une université ici, je n’hésite pas et je reste aux États-Unis. Maintenant, si cela n’est pas possible, je serai bien obligé de rentrer en Belgique. Mais bon, c’est impossible de se projeter pour l’instant. Ce qui me manque le plus de la Belgique mis à part mes parents et mes amis ? La nourriture. C’est bien meilleur et bien plus équilibré chez nous. Ici, c’est simple, ce n’est que du gras."

En intégrant la Combine Academy, Léo Arnould a aussi eu l’occasion de se perfectionner au niveau du basket. Et le jeune ailier ne le cache pas, il n’est plus le même joueur que voici deux ans lorsqu’il évoluait encore à Liège Atlas après avoir débuté du côté du Centre-Gaume. "Je suis bien plus fort que lorsque je suis arrivé, assure celui qui culmine à 1 mètre 85 sous la toise. Dans quels secteurs de jeu ? Dans tout. Que ce soit les dribbles, la technique, le shoot, l’agressivité, j’ai progressé partout. Mais si je devais vraiment retirer un domaine an particulier, je parlerais du mental. Je suis bien plus positif qu’avant. J’ai évolué au niveau de ma mentalité."

De l’autre côté de l’Atlantique, Léo Arnould n’a pas véritablement le temps de s’embêter. "Les journées sont bien remplies, confie-t-il. Outre tout ce qui touche à l’école, nous mangeons du basket tous les jours. J’ai droit à deux sessions d’entraînement chaque jour. Sans oublier des séances de musculation. Nous allons pas mal travailler en salle. Est-ce que j’ai pris du muscle ? Oui, je pense. Mais je vous avoue que je ne sais plus trop à quoi je ressemblais quand j’ai quitté la Belgique."

Cinq heures de route et parfois deux fois plus pour un simple match

En Belgique, Léo Arnould ne devrait pas avaler trop d’heures de route pour aller jouer des matches. Aux États-Unis, c’est différent.

"Et l’agenda est parfois un peu bizarre, dit-il. Certaines semaines, nous jouons trois matches. D’autres, nous n’avons rien à nous mettre sous la dent. Voici quelques jours, nous sommes partis jouer dans le Kentucky, à cinq heures de route de l’Académie. Autant vous dire que quand vous allez jouer là-bas, vous avez le temps long. Enfin, nous avons déjà fait pire, cinq heures, ce n’est pas notre record. Nous sommes déjà partis jouer en Floride et là, c’était le double."

Notons que Léo Arnould n’est pas le seul provincial à faire partie de l’académie américaine. Samuel Schadeck (Neufchâteau B), est également aux États-Unis pour un an.

Dans le passé, des garçons comme Loïc Pirotte (Saint-Hubert) ou encore Hugo Lambert (Rulles) ont également suivi ce parcours.