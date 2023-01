Oui, bien sûr. Il s’agissait du match aller face à Royal IV justement.

Vous avez trouvé une équipe qui vous réussit bien ?

Pas vraiment, d’autant plus que je n’ai pas livré une très bonne prestation samedi soir.

Quand avez-vous appris votre titularisation ?

Marc Hawley me l’a annoncé avant le match.

Vous vous y attendiez ?

Disons que je m’y attendais à moitié. Je savais qu’avec la blessure de Maxence Dekeyser, il y avait un poste à combler. Mais je n’étais pas le seul à pouvoir prétendre à une place dans le cinq de base. Mais je suis content d’avoir eu la confiance de Marc. Et cela ne m’a pas du tout stressé. Au contraire, je préfère même commencer le match que sortir du banc. Au moins, tu es dedans directement, comme tout le monde. Après, ce sont deux choses que tu dois gérer différemment. Quand tu débutes, il faut directement entamer le match pied au plancher et mettre de l’intensité toi-même. En sortie de banc, tu dois veiller à garder la même intensité que celle mise par le cinq de base.

Vous aviez bien débuté le match avant de sombrer. Que s’est-il passé ?

C’est vrai que le début était plutôt bon puisque nous menions 6-12. Nous nous trouvions bien, nous prenions les bonnes options et nos shoots rentraient. Et puis, d’un coup, plus rien n’allait. Royal IV a planté dix-sept points d’affilée. Et à ce moment-là, la messe était quasiment dite. Quand tu te prends un 17-0, peu importe le niveau, cela fait mal dans les têtes. La confiance change de camp. Et comme nous ne mettions plus rien offensivement, c’était compliqué.

À la pause, l’équipe croyait encore à la victoire ?

Il faut toujours y croire. Mais bon, en déplacement, chez une équipe qui regorge de bons joueurs, nous savions que ce serait compliqué.

« Trop de surprises pour la quatrième place »

La quatrième place était toujours accessible avant samedi même si cela dépendait aussi du match de Ypres. Vous saviez que c’était cuit ?

Non, nous gardions ce petit espoir dans un coin de la tête, tout en sachant que le Spirou devait réussir l’exploit de l’année à Ypres. Mais bon, gagner à Royal IV et voir le Spirou prendre les trois points à Ypres, cela faisait trop.

La quatrième place, vous la perdez à cause du match aller face à Royal IV où vous aviez été très mauvais ?

C’est un match qui a été important. Mais ce n’est pas le seul. A Waregem, nous aurions aussi pu faire mieux. Et la semaine dernière face à Courtrai, je pense que nous avions un coup à jouer.

Si on vous avait parlé de la cinquième place en début de saison, vous auriez signé ?

À deux mains ! Nous ne nous attendions pas spécialement à cela. Pour une première saison à ce niveau, c’est vraiment top. Et désormais, nous espérons bien terminer en tête du deuxième groupe pour rêver des play-off.

Une place à prendre

Avec l’absence de Maxence Dekeyser, vous devriez avoir davantage de temps de jeu. Vous avez sauté au plafond en apprenant sa blessure ?

Alors là, pas du tout. Au contraire. Je suis déçu pour Max, d’autant qu’il était en train de carburer. Il était vraiment dans une bonne phase et il amène énormément à l’équipe, que ce soit par sa présence ou son expérience. Donc non, je n’étais pas heureux même si je me suis dit que désormais, c’était à moi de monter en intensité, de prendre mes responsabilités et de tenter d’assumer l’absence de Maxence.

Vous n’avez pas été épargné par les blessures depuis un an. Comment allez-vous désormais ?

J’ai l’impression que la poisse ne me lâche pas. L’an passé, j’étais touché au genou gauche et j’ai encore parfois quelques douleurs. Voici quelques semaines, je me suis blessé au genou droit. C’était moins grave, il s’agissait juste d’une lésion sur la capsule du genou, mais c’était embêtant. Et puis, j’ai eu cette blessure à la cheville face à Ypres. Physiquement, il reste du boulot.