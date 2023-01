Absolument pas ! Je suis revenu dans le parcours parce que la FCWB constituait plusieurs commissions. J’étais intéressé par l’une ou l’autre et pour cela, il fallait représenter sa province.

Le fait d’avoir été sollicité et plébiscité par l’ensemble du comité, ça vous a touché ?

Énormément. C’est fort important d’entamer une telle mission en recevant la confiance de tous. Mais ils savent aussi que j’aurai besoin d’aide. Il est surtout essentiel de trouver du sang neuf. Je sais surtout que la tâche est lourde car s’il existe réellement une belle dynamique chez les jeunes attirés par la compétition, les contraintes de tous ordres sont de plus en plus présentes et exigeantes.

Quelles seront vos priorités ?

Dans un premier temps, informer au maximum les clubs et échanger avec eux afin de connaître leurs attentes. Le fait de communiquer permet souvent d’anticiper les problèmes qui pourraient surgir. Qui plus est, l’information doit être sérieuse. Il faut donc prendre le temps de l’analyse et du recoupement, tout le contraire de prétendre recevoir une réponse endéans les cinq minutes. C’est aussi le respect du bénévolat. Il est par ailleurs essentiel d’aviser tous les acteurs d’une information générale de manière simultanée afin d’éviter la course à la retransmission.

La FCWB en général ne communique pas suffisamment ?

Je pense surtout que les gens attendent une réponse en deux temps trois mouvements de la part d’une direction où le président et le secrétaire général sont de parfaits bénévoles. On ne peut pas exiger qu’ils soient constamment au four et au moulin.

Les critiques visent essentiellement les augmentations dans les licences et les organisations ?

Je fais partie de la commission des Finances. Nous avons, notamment, été informés de la prochaine augmentation des tarifs pour les services d’ambulances qui, dans la conjoncture actuelle, ne peuvent maintenir leurs prix. La FCWB est tout autant confrontée à ces contraintes avec le coût des assurances lui aussi à la hausse.

9 sièges vacants sur 16

Le président Maréchal ne s’en cache pas. Il estime que dans le contexte actuel, les comités provinciaux n’ont plus vraiment leur raison d’être. Vous risquez d’être le dernier président luxembourgeois ?

Aucune mesure de réforme n’est pour le moment à l’ordre du jour dans les différentes assemblées générales. Par contre, il faut se rendre compte d’une part que les dirigeants sont de plus en plus âgés et d’autre part, que ces bénévoles se font de plus en plus rares. La preuve chez nous puisqu’il reste neuf sièges vacants sur les seize disponibles.

Ce serait bien si l’on pouvait retrouver des gens motivés, mais comment relancer le bénévolat ?

Peut-être, ainsi que je l’évoquais auparavant, en se rapprochant des gens.

Éric Pierre, qui a décidé de pas solliciter un nouveau mandat, vous laisse toutefois un héritage intéressant: le Luxembourg connaît à la fois un boom de ses licenciés et même de ses clubs…

C’est vrai. Chez nos jeunes, il y a certainement l’impact non négligeable de notre Taureau lescheretois. Mais je le répète: les dossiers ne manquent pas. Cela va de l’exigence d’une sécurité toujours plus active, et dictée par les accidents et leurs causes, à la problématique d’un trafic de plus en plus dense ou celle des aménagements routiers contraignants pour les cyclistes. Comme dans le cadre de mes activités professionnelles passées, j’espère éprouver la satisfaction personnelle de faire au mieux pour que l’intérêt d’un maximum de personnes prime sur d’autres aspects.