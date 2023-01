Une belle chambrée pour ce derby communal avec deux buts inscrits durant les dix premières minutes qui vont orienter la suite de la rencontre. En effet, les buts de Toussaint et Dewalque vont mettre les joueurs locaux dans une gestion de rencontre plus facile (2-0). Goosse va faire renaître l’espoir dans les rangs de Cobreville, mais on retrouve Dewalque à deux reprises et Schoumaker pour assurer le succès des hommes de Stéphane Gillard (5-1). Le but de Grégoire sera anecdotique (5-2).

Givry B 2 – Bourcy 1

Plus de peur que de mal pour une formation de Givry B qui reste dans le sillage de Vaux-sur-Sûre, à huit points, mais avec un match de moins. Les joueurs de Jean-Louis Hanot ont eu tout sauf la vie facile face à Bourcy qui a ouvert la marque via Paso (0-1). Les Canaris égaliseront grâce à Lukas Dufrasne et Huberty offrira les trois points à son équipe (2-1).

Witry 1 – Bovigny 4

Ouverture du score pour Bovigny via Flausch à la suite d’une erreur de marquage (0-1). Witry revient dans le match grâce à Dumont qui profite d’un pressing de Collin (1-1). Bovigny fait 1-2 peu avant la mi-temps sur un auto-goal de Jumpertz (1-2). "Nous avons des occasions pour revenir à deux partout, mais que nous ne mettons pas au fond", regrette le coach local Dimitri Gatez. Clausse permet à son équipe de prendre le large avant de voir celle-ci réduite à dix, Flausch étant exclu pour une deuxième carte jaune. Sur penalty, Steve Wieclawski donne au score son allure finale (1-4). À noter que l’arbitre Ryan Duponcheel est à gratifier d’une prestation cinq étoiles.

Vaux-Noville B 0 – Halthier B 2

Halthier reprend l’année comme il avait terminé la précédente, avec une victoire. Match équilibré avec peu d’occasions de part et d’autre. Il y avait peu de doute que le premier à marquer allait l’emporter et ce fut le cas d’Halthier par l’entremise de Bouguignon à l’heure de jeu (0-1). Il faudra attendre les arrêts de jeu pour voir Lansival assurer la victoire des siens.

Sainte-Ode B 2 – Sibret 2

Gusbin profite d’un cafouillage pour ouvrir la marque en première mi-temps pour Sibret. On retrouve Gusbin pour doubler l’avantage des siens et on pense Sibret parti pour une victoire (0-2). Mais belle réaction des joueurs locaux avec un penalty transformé par Grandjean et cinq minutes plus tard, l’égalisation signée Dubru (2-2). Sainte-Ode aura même la balle du 3 à 2 dans les arrêts de jeu.

Lierneux – Salm, Tavigny – Sart B et Montleban – Compogne ont été remis.