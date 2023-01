Loyola est désormais le 5e épéiste mondial

Mais où va donc s’arrêter Neisser Loyola ? Après sa médaille de bronze aux mondiaux, ses tops 8 en Coupe du monde à Berne (Suisse) et Vacouver (Canada), l’épéiste du CE Gaumais vient de monter sur la 2e marche du podium au GP de Doha (Qatar), battu seulement en finale par le Hongrois Siklosi, vice-champion olympique. Pour en arriver là, dans son premier rendez-vous international de 2023, il a signé un véritable parcours du combattant. "Une victoire 15-13 au 1er tour, trois succès à la mort subite et un autre sur le Français Borel (NDLR: n° 1 mondial et ancien champion olympique) en demi-finale, résume son coach lors de cette journée mémorable, Frédéric Fenoul. Ce qui prouve que ses progrès ont encore été importants ces derniers mois. Il a notamment retrouvé le Suisse contre qui il avait dû abandonner pour cause de crampes aux championnats d’Europe. Ici, il a dû enchaîner six fois neuf minutes et après la victoire en demi, il n’a eu qu’un gros quart d’heure pour se préparer à la finale."