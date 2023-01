Gouvy (P1): Christophe Bertels ne prolongera pas

Le futur T1 déjà désigné cette semaine ?

Vous l’avez compris, Christophe Bertels n’est fâché avec personne. Sa décision est simplement celle d’un homme qui a besoin de s’oxygéner l’esprit après avoir placé le football en tête de ses priorités pendant de longues années. "Tout se passe bien avec le comité et avec les joueurs, c’est pour cela que mon annonce peut surprendre, dit-il. Mais je préférais l’annoncer rapidement pour donner le temps au club d’assurer la transition. Je ne quitte d’ailleurs pas Gouvy. J’ai eu l’un ou l’autre contact, mais le but n’est pas d’aller ailleurs. Je resterai probablement dans une autre fonction et je vais d’ailleurs aider le club à préparer la saison prochaine et à trouver mon successeur. Nous avons déjà rencontré un entraîneur ce dimanche et nous avons encore deux rendez-vous prévus cette semaine. Le futur T1 de Gouvy pourrait être connu d’ici dimanche. Que le futur coach se rassure, je ne serai pas sa belle-mère. Je n’ai pas envie que l’on casse mon jouet, mais je viendrai aux matchs comme un simple supporteur."

Quel effet cette annonce va-t-elle produire sur le moral des troupes ? Leaders de P1, les Gouvions ne vont-ils pas se relâcher ? "C’est le risque quand l’entraîneur annonce assez tôt qu’il ne prolongera pas, reconnaît Christophe Bertels. J’espère qu’il n’y aura pas de fracture dans le groupe et qu’il n’y aura pas d’exode en fin de saison. Mais je suis confiant. Ce dimanche, à Ougrée (victoire 4-5 avec un triplé de William Delvaux et des buts de Cardoso et Joseph) , j’ai vu des joueurs concernés. Avec le championnat et la Coupe, il nous reste deux beaux objectifs. Gouvy ne se résume pas à Christophe Bertels."

Lequel compte bien "partir" par la grande porte. "Maintenant que j’ai pris ma décision, je me sens libéré, dit-il. Je vais terminer la saison à 1000%. Je me sens dans la peau d’un sprinteur qui arrive dans la dernière ligne droite, prêt à tout donner. J’avais repris l’équipe en P2 avec l’ambition de la stabiliser en P1. Je pense pouvoir dire que nous avons réussi notre défi. Il faut maintenant terminer le travail que nous avons entamé."

Certains joueurs ont bien tenté de le faire changer d’avis, en vain. "Ils m’ont dit de prendre un T2, ou même qu’ils organiseraient eux-mêmes un entraînement chaque semaine (rires). Mais non, quand on entraîne en P1, on le fait à 100% ou on ne le fait pas, estime Christophe Bertels. Peut-être que cet été, quand il fera beau, je regretterai ma décision. Mais je ne voulais pas poursuivre et risquer l’inverse: arriver en août et constater que je ne suis plus motivé qu’à 70%."

Alain Colomberotto dans le viseur?

Gouvy est allé jouer un match amical à Ougrée (P1 liégeoise) ce dimanche. Officiellement, parce que les conditions climatiques rendent compliquée l’organisation d’un match amical dans la région de Gouvy. Mais il se dit aussi qu’Alain Colomberotto, l’actuel T1 d’Ougrée, figurerait parmi les candidats à la succession de Christophe Bertels. Le Liégeois, qui a connu sept clubs dans le Luxembourg (Manhay, Marloie, Gouvy, Tellin, Barvaux, Lorrain, Oppagne) par le passé, connaît la maison : il a porté le maillot gouvion au début des années 2000 et y a même lancé sa carrière d’entraîneur en 2005.