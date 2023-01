En P1, Musson inflige son premier revers à Athus

L’entame de match est pour Musson qui défend parfaitement et prend cinq points d’avance: 9-14. Verhelst et Fisch haussent ensuite le ton. Les deux Athusiens plantent dix-huit points et Athus revient au contact: 31-31 au repos. "Mais si nous n’avions pas raté tous nos paniers faciles, nous aurions pris dix points d’avance à la pause, assure Medhi Araujo . Nous n’avons pas eu de réussite. Musson, si. Mais Musson mérite sa victoire, cette équipe a joué à bloc pendant quarante minutes."

À la reprise, les deux équipes ne se lâchent pas, mais Musson fait le trou au début du quatrième quart-temps ; 53-60 après un panier de Leenman. Athus n’abdique pas. Les Sudistes répliquent et reviennent à 61-63 grâce à un panier de Fisch. Athus insiste, mais Musson tient bon: 61-65 par Jacquemin. "Il prend un shoot mi-distance et je me demande encore comment il rentre, soupire Medhi Araujo. Il touche deux fois l’anneau et rentre via la planche. Pourtant, je pensais vraiment que nous allions passer devant en revenant dans le match" Athus revient à 63-65 via Araujo, mais finalement, le score passe à 63-67 grâce à deux lancers de Leenman. "Musson est la bête noire d’Athus ? Je ne pense pas. Dimanche, je pense que nous avons eu plus de réussite au bon moment, note pour sa part Bastien Delepine. Par deux fois, nous prenons dix points d’avance, mais Athus est toujours revenu. Nous avons très bien géré nos dernières possessions, ce qui était moins le cas de notre adversaire. Mais il faut aussi avouer que Grégory Fisch nous a fait très mal."

2/2 pour Musson

Notons que les deux équipes avaient déjà joué un match le samedi. Athus, après une première période compliquée, avait disposé d’une équipe de Fratin en effectif limité. Musson, pour sa part, avait eu un match plus compliqué à Libramont. Menés 39-26 au repos, les Mussonnais étaient encore derrière au début du dernier quart-temps (51-49) avant de passer devant. "Les deux rencontres étaient compliquées. Nous espérions le deux sur deux, tout en sachant que ce serait compliqué et pourtant, nous y sommes arrivés, dit Bastien Delepine . Des ambitions revues à la hausse ? Nous voulons le top 4 et la finale de la Coupe. Maintenant, si nous pouvons terminer dans les deux premiers, ce serait un plus."