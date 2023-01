David Maucq n’est plus l’entraîneur de Ciney. Selon la formule généralement consacrée lorsqu’un limogeage est annoncé, la direction cinacienne a précisé que les deux parties "se séparent d’un commun accord" avant d’ajouter, dans une déclaration plus révélatrice que "les raisons sont la mauvaise ambiance des dernières semaines et le manque de résultats." Ciney, 11e du classement, a pris quatre points à la faveur des quatre derniers matches et vient de battre péniblement Givry. David Maucq, ex-entraîneur de Marloie, n’affrontera donc pas son ancienne équipe ce prochain week-end. Il est remplacé par Manu Rousselle, lequel a démissionné à Aische fin septembre. D. J.