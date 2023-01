Ce dimanche, Bleid a ouvert le score à la 17' sur un coup franc de Grairi. Les Ardoisiers n’ont pas baissé les bras et ont égalisé par Renaud Coso qui, au point de penalty, a réceptionné un centre d’Urbain. Ils ont ensuite pris l’avantage à la 39', à la suite d’un contrôle maladroit de Lott qui a poussé le ballon dans son propre but. Bleid a égalisé en deuxième mi-temps via un penalty converti par Mamadou Faye. Il a fallu un arrêt exceptionnel de Bruno Lott ("un arrêt de classe mondiale", dixit son entraîneur) à deux minutes du coup de sifflet final sur une reprise à bout portant d’Amiri pour que le score n’évolue plus. Direction le Portugal pour les Spartiates pour un stage de teambuilding avant le sprint final vers la P1.