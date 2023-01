Moi, j’ai surtout vu une équipe d’Athus qui évoluait contre un joueur de Bouillon, à savoir Mahdi El Hajame. Il est impressionnant, tout passe par lui. Donc, quand il fait les points, c’est monstrueux. Mais quand tu joues en cinq sets, tu ne peux pas tout réussir. Bouillon a tenté d’avoir un peu de variation à certains moments, mais cela n’a pas vraiment marché.

Athus est donc plus homogène que Bouillon ?

Oui. Après, je peux aussi comprendre Bouillon. Mahdi, c’est le meilleur joueur de la série. Le jeu d’Athus est plus diversifié, mais si j’étais le passeur de Bouillon, j’irais aussi chercher Mahdi neuf fois sur dix.

Tout le monde s’accorde pour dire que ce n’était pas le meilleur match de volley de l’année. Vous êtes d’accord ?

Les erreurs ont été nombreuses en effet. Surtout au service. Je suppose que l’enjeu du match explique cela, des joueurs n’ont pas forcément osé prendre leurs responsabilités et au final, cela a donné pas mal de fautes.

Si vous deviez résumer ce derby en un mot ?

Je dirais moyen. Le spectateur neutre a peut-être passé un bon moment, mais au niveau de la qualité du jeu, ce n’était pas grandiose. Les deux équipes étaient un peu tendues. Mais bon, au final, nous avons pris deux points.

Vous parlez toujours en nous en évoquant Athus ?

Oui. Le cœur est athusien.

Mention pour Bokiau

Quand Bouillon est revenu à 2-2, vous pensiez voir les Bouillonais émerger ?

Je me suis dit que mes anciens équipiers allaient prendre un coup au moral. Quand tu gagnes les deux premiers sets et que tu te retrouves au tie-break, ce n’est jamais facile. D’autant plus que dans le troisième set, Athus était en tête avant de commettre cinq erreurs d’affilée. Mais Athus a bien démarré le tie-break et a toujours fait la course en tête.

On a bien compris que El Hajame vous a laissé une bonne impression dans les rangs de Bouillon. Mais à Athus, qui vous a plu ?

Je trouve que Nathan Bokiau est à créditer d’une bonne montée au jeu. Il n’a quasiment pas commis de fautes et au service, il a fait ce qu’il devait. Il a amené de la stabilité à Athus. Je pourrais aussi citer Thomas Genova. Mais pour lui dire qu’il doit s’entraîner un peu plus sérieusement au service pendant la semaine (rires).

La soirée bières spéciales qui a suivi le match, ce n’était pas le meilleur moment de la soirée finalement ?

Je suis resté calme. Thomas Genova était invité à la maison dimanche, donc je n’ai pas exagéré (rires).