Tennis de table messieurs: La bonne opération pour Aye A

En étant la seule des cinq équipes du bas de classement à s’être imposée lors de cette quatorzième journée, la formation d’Aye A réalise la toute bonne opération au classement général en D1. Pour ce faire, il fallait venir à bout de la formation de Rooigem, dernier de classe. Les Godis démarrent pied au plancher avec des succès importants de Louis Dion et Bérenger Servais face aux deux premiers joueurs, Nuytinck et Waegeman. Malheureusement, la première défaite de cette double rotation est à mettre à l’actif de Victor Lobet face à Gesquière alors qu’il mène 2-0 et qu’il obtient même une balle de match à 10-9. C’est 7-1 à la pause, les deux points sont assurés grâce à au trio Servais, Lobet et Martin qui permet de filer à 10-2. À noter que l’homme du match sera Bérenger Servais, qui restera invaincu. En nationale 2, Virton a profité de la présence d’El Hakem, présent pour la rencontre de Superdivision, et du sans-faute de Tapparelli pour prendre huit victoires. Restait à conclure et ce samedi, c’est Denis Nguyen qui, après avoir été mené deux sets à rien, est revenu dans le parcours pour offrir le point de la victoire à son équipe. Voilà trois points très importants dans le cadre de la course au maintien.