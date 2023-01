Le leader, privé de plusieurs joueurs, a été mené et malmené par une bonne équipe d’Ochamps, renforcée par plusieurs éléments de l’équipe A (B. Jourdan, Th. Schroeder, Baudot), mais il prend de nouveau les trois points. La rencontre est animée en première période. Moors ouvre le score de la tête sur un coup franc dès la 7e (1-0), mais Ochamps prend l’avance à la demi-heure, après des buts de Schroeder et Devresse (1-2). Louis Vincent égalisera d’une belle frappe croisée avant de planter un penalty. Le score n’évoluera plus après la pause. Ochamps perd sa 4e place et est désormais devancé par Libramont B et Bras.

Petitvoir 2 – Orgeo B 4

Orgeo ouvre la marque à la demi-heure grâce à un autogoal, mais Jourdan égalise dans la foulée. Un but contesté par Orgeo qui estime que le ballon n’a pas franchi la ligne. Le délégué visiteur, Nannan, voit d’ailleurs rouge avant la pause.

Petitvoir débute très mal le second acte et prend rapidement deux buts, des œuvres de Déom et Renauld (1-3). Deschamps relance le suspense à dix minutes du terme (2-3), mais les visités perdent Hanchir et Kraus pour deux bristols jaunes sévères dans le final. Schoukens plie le match à l’ultime seconde (2-4).

Libramont B 5 – Warmifontaine 0

Match à sens unique, au terme duquel le score aurait pu être plus lourd. Hugo Regaert et Noah Roosens ont trouvé le chemin des filets à deux reprises avant le repos. Antoine Thilmant s’est chargé de donner au score une allure de forfait.

Bras 4 – Sainte-Marie-Wideumont 0

Victoire aisée des hommes de Mathieu Guiot, qui intègrent par la même occasion le top 5. Le goleador local, Jérôme Hotton, fait le plus dur en inscrivant son 13e but personnel dès la 13e minute. Sainte-Marie concède ensuite un premier penalty, transformé par Alan Sensique. C’est 2-0 à la pause.

Bras contrôle, mais doit attendre le dernier quart d’heure pour se mettre définitivement à l’abri. Lucas Touillaux transforme un nouveau penalty avant que Pierre Hotton ne donne au marquoir son allure définitive dans les derniers instants (4-0).

Bertrix 1 – Neuvillers B 0

Victoire étriquée des Baudets, sur un terrain compliqué. Le seul but du match a été inscrit par Diogo Bah. Neuvillers a eu des possibilités, mais Moreau, le gardien bertrigeois, a été impérial. Olivier Jacob, le T1 visiteur, reconnaissait toutefois que la victoire de Bertrix était méritée.

Carlsbourg – Bouillon B, Libin B – Haut-Fays et Namoussart – Saint-Pierre ont été reportés.