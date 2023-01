Tagada, tagada, revoilà les Mormontois

Deux buts sur corner, c’est une première pour Herstal cette saison. L’entraîneur herstalien Patrick Sangwa a travaillé les phases arrêtées durant la semaine. Malheureusement pour lui, ses joueurs ont quitté la pelouse la tête basse. "Tu connais Mormont, tu sais comment ils jouent, se désolait le coach visiteur. On a été trop naïf en essayant de jouer au football à 2-2. Nous savons qu’ils savent mettre la pression, mais nous n’avons pas été assez malins pour faire bloc. Nous avons perdu trop de duels."

« Avec de la réussite »

Porté vers l’avant avec des reconversions offensives rapides, Herstal a profité des espaces laissés par les Mormontois. Du moins, comme mentionné plus haut, jusqu’au deuxième but visiteur. Les Mormontois ont ensuite pris le jeu à leur compte. Et dès le premier but local à la 67', les supporteurs orangés ont senti que leurs hommes avaient la place pour l’emporter.

Herstal s’éteignait au fur et à mesure que Mormont prenait le dessus. Après avoir assisté au manque total d’abnégation de ses joueurs dans les duels et de force, Philippe Medery a admiré la réaction d’orgueil de son groupe: "Ils ont pris conscience qu’il ne suffisait pas de paraitre pour l’emporter, analyse le mentor, parti pour une dixième saison à La Forge. On a remusclé le milieu de terrain et pris des risques. Avec un peu de réussite, ça peut toujours passer."

Ce fut compliqué, mais au terme de leur première de 2023 à domicile, les Mormontois intègrent le top 5 et espèrent que la réussite ne va pas les quitter de sitôt.

MORMONT: Malela ; Lo Monte, Crevecœur, Dardenne ; Lambert, Godelaine, Lemma (70', Amhauch), Marchal (70', A. Keysers); Lecerf (88', Charneux), Amrous, D. Keysers.

HERSTAL: Fillieux ; Mbazoa, El Guendi, Audoor, Botterman ; Jamart (91', Coste), Goblet, De Brouwer, Sixset (70', Sixset) ; Lujbic, El Farsi (77', Farid).

Arbitre: J. Nicolas.

Buts: Goblet (15', 0-1), Ljubic (63', 0-2), Amrous (67', 1-2), D. Keysers (75', 2-2), Lambert (85', 3-2).

Cartons jaunes: Crevecœur, Dardenne, Audoor, Goblet, Jamart.

Assistance: 150.

Buts: Goblet (15’, 0-1), Ljubic (63’, 0-2) ; Amrous (67’, 1-2) ; D. Keysers (75’, 2-2) ; Lambert (85’, 3-2).

15', corner botté en force vers Goblet qui dévie le ballon de la tête au second poteau (0-1).

63', partie de flipper dans le rectangle après un corner. Le cuir arrive chez Ljubic qui fusille Malela (0-2).

67', long coup de botte de Crevecœur vers le flanc droit de D. Keysers. L’ailier centre en un temps pour Amrous isolé (1-2).

75', à la gauche du rectangle herstalien, Amrous envoie un centre en cloche vers D. Keysers qui remporte son duel de la tête contre Botterman (2-2).

85', le centre de Lecerf est dévié par la tête d’un défenseur et arrive chez Lambert. De l’entrée du rectangle, le latéral arme une volée au ras du montant (3-2).