Libramont poursuit sa remontée, Marloie s'incline encore

Samedi soir, Libramont n’a pas volé sa victoire. Bien en place, avec un Nkokolo précieux dans le milieu du jeu, la troupe de Samuel Bodet a globalement dominé les débats. Devant à la pause, avec une avance qui aurait pu être plus lourde, Libramont a fait preuve d’une bonne organisation. "Nous avons montré un visage digne de la D3 tout au long du match. Nous avons été solides, nous avons essayé de jouer, nous avons mis nos occasions, résumait Samuel Bodet. Les gars bossent depuis des semaines, ils méritent ce succès. C’est un pas qui donne de l’espoir et de la motivation, mais ce n’est pas encore le bout du chemin."

Dès la reprise, Frédéric Jacquemart change son fusil d’épaule et passe en 4-4-2. À charge pour Kalombo de venir épauler Hébette devant. Et un tour de trotteur plus tard, Marloie revient grâce à un penalty de Dehon. On se dit alors que l’histoire va se répéter pour Libramont, habitué à mener au score avant de se faire rejoindre, mais sans vraiment paniquer, les Libramontois voient Robinet planter le troisième but. En fin de match, Marloie tente le tout pour le tout en passant à trois derrière et en mettant Devresse en soutien des deux attaquants. Si le Marlovanais parvient à réduire le score, le score ne bougera plus. Et c’est même le jeune Oury qui sera à deux doigts d’inscrire son premier but en D3.

Au classement, Libramont reprend deux points sur Meix et poursuit sa remontée. Marloie, lui, reste bloqué avec 26 unités avant un déplacement bouillant à Ciney. "Mon groupe pense être plus beau qu’il ne l’est, soupirait Frédéric Jacquemart. Il a décidé de jouer dans la colonne de droite. Je pensais qu’on avait le niveau de la colonne gauche, apparemment je me suis trompé. On preste comme on s’entraîne. Ici, inévitablement, vous avez moins de concurrence. Certains sont en dessous de leur niveau de l’an dernier."

Marloie: Jaa, Paquay (46’, Hanneuse), Devresse, Collard, Martinet, Talmas (46’, Kalombo), Dehon, Mohimont, Dessart, Micha, Hébette.

Libramont: Delmé, R. Lefort, Thomas (50’, Nélisse), Robinet, Grandjean, Mosquera (70’, Mezouari), Nkokolo, Roset (72’, Richard), Vandaele (80’, Oury), T. Lefort, Minthe.

Arbitre: D. Henrot

Buts: Minthe (9’, 0-1), T. Lefort (33’0-2), Dehon (46’, 1-2), Robinet (61’, 1-3), Devresse (87’, 2-3).

Cartes jaunes: R. Lefort, Nkokolo, Hébette, Mohimont, Dehon.

Assistance: 80 Note du match: 6

9’, Minthe rentre dans le rectangle, efface Martinet et place en force (0-1).

18’, la frappe déviée de Roset termine sa course sur la barre.

33’, sur la droite, Lefort avance dans une défense trop statique avant d’armer (0-2).

46’, Kalombo est lancé dans la profondeur et centre sur la main de Thomas. Dehon, qui avait raté un penalty à l’aller, transforme en plaçant sur la gauche de Delmé (1-2).

61’, un corner est dégagé plein axe. Robinet reprend de volée. Jaa ne peut que constater les dégâts (1-3).

87’, Hébette reprend un centre de la tête. Delmé repousse, mais sur Devresse (2-3).