Khemais 6 Le défenseur central s’est bien repris après sa prestation pour le moins compliquée à Dender. Avec beaucoup de détermination dans les duels.

Droehnle 4,5 Une grosse erreur à l’origine du 3e but mauve, des relances pas toujours bien assurées. Bref, pas son meilleur match.

Delorge 5 Il a souffert face au virevoltant Camara, impliqué dans la plupart des actions dangereuses des Anderlechtois et auteur de trois assists.

Bourdin 5,5 Auteur du centre sur le but d’Abdallah, un peu loin d’Agyei sur le but d’ouverture inscrit par ce dernier.

Koziello 5 Moins présent qu’à Dender, moins dans l’impact face à des Bruxellois qui avaient l’avantage de la vivacité.

Masangu 5 Des ballons récupérés, des ballons perdus aussi, par des relances mal calibrées. Son apport offensif aura ainsi été trop limité, si ce n’est via son ouverture à l’origine du but local.

Doué 6Le médian virtonais le plus entreprenant, mais il s’est parfois lancé dans des efforts un peu désordonnés. Il aurait pu marquer sans un grand arrêt de Vanhoutte. Il commet aussi le penalty sur Camara.

Mabella 4,5 On ne l’a vu véritablement à son affaire que lorsqu’il est passé sur le côté gauche après la sortie d’Albanese. À droite, ses derniers gestes ont souvent manqué de précision et il n’a jamais pu déborder.

Albanese 5 Quelques bons coups de pied arrêtés, notamment un coup franc direct qui a failli faire mouche, mais un peu trop tendre dans l’ensemble.

Abdallah 7 La seule véritable satisfaction virtonaise. L’avant-centre marque des points et des buts depuis quelques semaines. Il se démène, joue bien dos au but et s’engage efficacement dans les duels.

Aguemon 4 Entré à l’heure de jeu, il s’est montré imprécis dans la majorité de ses initiatives. On attend bien davantage d’un joueur avec un tel CV.

Dudouit 5,5 Lancé dans la bagarre pendant qu’Anderlecht contrôlait totalement le match, il n’a pu se mettre en évidence, mais on aura tout de même sa volonté d’aller de l’avant.

Mboyo 4 Une entrée pour le moins discrète.