Capocci a mené Dinez à la victoire

Au bout d’un peu plus de 3h30 de match, Dinez s’est imposé 7-3 face à une équipe de Jamoigne qui a plutôt bien résisté, alors qu’elle s’est déplacée sans Chloé Chomis, active en championnat français ce week-end, et sans Romy Borbouse qui attend une deuxième petite fille. Emeline Arnould accompagne dès lors les habituées Aurore Lamberty et Eva Giannini, Jamoigne ayant préféré sacrifier son équipe B ce week-end. Les deux premiers simples se finissent au 5e set. Marie Capocci émerge 11-5 face à Aurore Lamberty. Elle ne le sait pas encore, mais elle va d’emblée empêcher Jamoigne de faire le break car quelques instants plus tard, Eva Giannini, qui a remonté deux sets à Camille Guillaume, s’impose 11-9 dans la manche décisive. Lors des duels suivants, Guillaume inverse la tendance en s’imposant 11-4 en belle face à Lamberty. "Camille est restée calme même après avoir perdu son premier match et le premier set contre Aurore, ce qui n’était plus arrivé depuis pas mal de temps", souligne Jacques Ozer. Giannini réalise, elle, le match parfait face à Rech et s’impose en trois sets, maintenant Jamoigne dans la rencontre.