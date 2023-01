Bracconi après Virton - Anderlecht: « Pas assez tueurs, pas assez agressifs »

"Je m’en veux pour cette erreur sur le 3e but, commentait Ruben Droehnle, le défenseur virtonais. Nous étions bien revenus dans le match à ce moment. Après un début équilibré, cette bonne petite équipe d’Anderlecht avait pris le dessus et aurait même pu inscrire un 3e but avant qu’on réagisse. C’est dommage, il y avait une bonne opération à réaliser, mais on sait de toute façon que la route est encore longue. Un véritable marathon même."

Réaction et gestion

La saison passée, Guillaume Gillet, encore joueur, était venu gagner 0-4 à Virton avec Beveren. Samedi, il s’y est à nouveau imposé en tant que T1 des Anderlechtois. "À 1-2, on a cru que les vieux démons allaient ressurgir, analysait l’ancien Diable rouge, mais mes joueurs m’ont fait plaisir par leur réaction et leur gestion de la seconde période. Le 5 sur 21 qui a précédé ? Si l’on s’en tient aux chiffres, c’était décevant, oui, mais si l’on analyse le contenu, il n’était pas mauvais, on a souvent mené au score, mais on a manqué de chance et on a commis quelques erreurs."

VITE DIT

Entrées remarquées Dernier arrivé chez les Virtonais, Emeric Dudouit a obtenu sa qualification in extremis et il est entré à la 70e minute avant de recevoir la carte jaune sur sa toute première intervention. Dans les rangs adverses, Michez et Degreef ont aussi été avertis quelques instants après leur entrée par un Théophile Diskeuve pas vraiment à son affaire samedi. Celui-ci a distribué la bagatelle de 11 bristols jaunes dans cette partie.

Douze de moins Dans chaque camp, six des titulaires du match aller (7/10) n’ont pas joué au retour: Verbruggen, Sardella, Butera, El Hadj, Leoni et Stroeykens côté mauve ; Vinck, Spago, Kagé, Paulet, Kilic et Anne côté vert.

Deux menacés Averti samedi, Aguemon reçoit Vinck au rang des joueurs menacés de suspension (4 CJ). Le second nommé était 19e homme samedi.

500 000 € ! Auteur du premier but mauve, l’ailier Enock Agyei est en fin de contrat à Anderlecht et ne prolongera pas. Son entourage réclamerait en effet un nouveau contrat à 500 000 € par an ! Et la direction mauve, en plein marasme financier, n’a évidemment aucune intention de s’aligner sur de telles prétentions.

Anciens zèbres Marc-Antoine Palma, le kiné virtonais, et Guillaume Gillet, le T1 mauve, se sont longuement entretenus après le match. Ils se sont côtoyés à Charleroi.

Stassin comme à l’aller Comme à l’aller, Lucas Stassin a vu son coup de réparation détourné par Thomas Vincensini. Comme à l’aller, il a inscrit le dernier but du match. "Je n’ai pas trop repensé au penalty de l’aller quand je me suis élancé, assure le meilleur buteur bruxellois qui a eu quelques échanges tendus avec des Virtonais en fin de match. Rater, ça fait partie du jeu, se racheter ensuite aussi. À 1-2, j’ai eu un peu peur du scénario catastrophe, mais on a géré cela avec la bonne mentalité. On a appris de nos erreurs. Virton ? Je n’ai pas vu de grandes différences par rapport à l’aller. Peut-être un peu par le fait qu’ils jouaient à domicile, avec le public qui les poussait."