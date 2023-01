Athus remporte le derby face à Bouillon au tie-break

Du suspens, des retournements de situation, les spectateurs de ce duel entre Athus et Bouillon ne se seront pas ennuyés samedi soir. Et comme à l’aller, ce sont les Athusiens qui ont pris le dessus. Mais cette fois, Bouillon est parvenu à prendre un point puisque les Bouillonnais, menés deux manches à rien, sont revenus dans la partie avant d’échouer au tie-break. La faute à une mauvaise entame de cinquième set qui a vu Athus prendre les devants et ne jamais lâcher: 9-5, 11-7 et finalement 15-13 après quelques petites frayeurs. "L’enjeu a pris un peu le dessus et les erreurs ont été nombreuses des deux côtés, commente Thomas Cassart. Nous avons été fébriles à certains moments. Nous avons encore des moments où nous manquons de lucidité. Mais bon, voici quelques mois, nous aurions perdu ce match. Ici, nous prenons deux points." Deux points qui permettent à Athus de prendre la quatrième place au classement.