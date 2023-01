Neufchâteau termine à la cinquième place de la phase classique

Mais si ce match n’avait finalement aucun enjeu, Neufchâteau a, comme à l’aller, livré un de ses plus mauvais matches de la saison. "Royal IV est une très belle équipe, avec pas mal d’expérience et elle ne nous réussit pas, glisse Marc Hawley. Je n’ai pas grand-chose à dire après cette rencontre, il s’agissait d’un off-day tout simplement."

Si Neufchâteau, avec Raphaël Dubois dans le cinq de base, prend les devants grâce à une bombe de Sturam, Royal IV ne va pas tarder à imposer sa loi. Neufchâteau reste en tête jusqu’à 6-12, après des bombes de Pierre et Geubel et puis, Royal IV appuie sur le champignon. Les Bruxellois inversent totalement la vapeur et filent à 23-12. Aux lancers, Demoulin stoppe l’hémorragie avant que Hawley, en lay-up, ne laisse Neufchâteau dans le match: 25-16 à la dixième.

Mais les Chestrolais, qui reviendront à 29-21, vont rapidement comprendre que Royal IV ne va rien laisser filer. Pas dans un grand jour offensivement (19/41 à deux points, 6/20 à trois points et 14/22 aux lancers), Neufchâteau, qui a perdu 20 ballons et qui a été dominé au rebond, va voir l’écart se creuser au fil des minutes: 34-24 ; 43-26, 48-32 et 55-34 au repos. "Le ballon ne circulait pas assez vite, résume Marc Hawley . Nous ne parvenions pas à jouer comme à notre habitude."

La seconde période tirera en longueur et Neufchâteau verra l’écart grimper au fil des minutes pour finalement s’incliner 107-70.

Seul point positif, ce match aura permis de donner du temps de jeu à des garçons comme Dubois, Harvey ou Hawley, peu utilisés cette saison. "S’ils ne jouent pas dans des rencontres pareilles, ils ne joueront jamais, commente Marc Hawley. J’aurais aimé qu’ils puissent prendre confiance dans ce match, mais ce n’était pas bon de notre côté. Après, pour remplacer Maxence Dekeyser, je ne compte pas seulement sur mon banc. J’attends aussi que mes autres joueurs cadres haussent leur niveau de jeu."