Derby en D3: Etalle se paie le scalp de Tintigny

Au classement, Etalle prend des points précieux dans la perspective du maintien tandis que Tintigny compte désormais un retard de trois unités sur un duo de leaders composé de Dison et Sougne, mais avec respectivement un et deux matches de moins.

Le Boca encore battu

Dans la même série, Sainte-Ode a partagé l’enjeu et voit Etalle rappliquer à une unité avec une rencontre de moins.

Un échelon plus haut, le Boca Juniors Libramont, battu à Namêche (7-4), n’est toujours pas sorti de sa spirale négative et recule à la 4e place. Et même la 6e si l’on prend en compte le classement par points perdus.