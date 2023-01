Championnats francophones: titre et record pour Watrin, premier sacre pour Louis

Un de plus pour Bodart

Les Bertrigeois Robin Bodart et Lola Lepère, eux, étaient favoris à la perche. Le premier a ajouté une nouvelle ligne à un palmarès déjà très fourni. Sans battre son record personnel certes, mais en laissant ses adversaires à bonne distance, dont le Dampicourtois Baptiste Lanotte qui a pris une belle médaille de bronze (4,70 m). Bodart, lui, a franchi 5,25 m (record à 5,30 m) pour remporter le concours. Lola Lepère, chez les dames, a effacé une barre à 3,75 m, à 20 cm de son record indoor, pour se classer 2e du concours, derrière la Crisnéenne Mélanie Vissers (3,85 m). La jeune Bertrigeoise se console toutefois avec le titre dans la catégorie des juniores, devant la Dampicourtoise Lilou Moreau.

Julien Watrin, de son côté, a dominé le 60 m haies en améliorant d’un dixième son record personnel sur cette épreuve (7.88). Il poursuit ainsi de la meilleure des façons sa préparation pour le prochain Euro indoor à Istanbul où il s’alignera sur 400 m.

Guillaume et Nicolas, encore et toujours

Deux Luxembourgeois affiliés dans des clubs d’autres provinces se sont imposés aussi. L’inusable Bouillonnaise Myriam Nicolas, affiliée au SMAC, a pris une nouvelle médaille d’or sur 3 km marche où elle n’a été devancée que par une athlète flandrienne tandis que Jonathan Guillaume, l’Ardennais de l’Excelsior Bruxelles, a enrichi une collection déjà bien fournie d’un nouveau sacre au poids. Dans cette épreuve, son frère Alain a cette fois dû se contenter de la 4e place.

On notera aussi la médaille d’argent d’une Juliette Lothaire (BBS) pourtant incertaine sur 800 m (où sa jeune sœur Lucie, 7e, a battu son record). Ainsi que celles de bronze d’Ombeline Bodart, la sœur de Robin, en hauteur (record en salle égalé), du Dampicourtois Myrian Henrotte, sur 800 m (à 11 centièmes de l’argent), et de la très prometteuse Elena Lopes (ACD) sur 1 500 m où elle était, et de loin, la plus jeune participante