Tom Boonen roulera aux Legend Boucles pour son premier rallye : « Mon but? Profiter de chaque mètre »

Tornado Tom roulera au volant d’une Porsche 911 de l’équipe BMA "Mon but? Profiter de chaque mètre parcouru avec la voiture à l’occasion d’un chouette événement, le tout au volant d’un modèle de légende!", commente celui qui a remporté pas moins de 150 courses cyclistes dans sa carrière.

+ À LIRE | Legend Boucles: Delecour, Cherain, De Mévius, Caprasse ou encore Stouff pour un plateau de qualité

Tom Boonen a, depuis sa première course, engrangé beaucoup d’expérience sur circuit. On l’a notamment vu à plusieurs reprises au départ de compétitions lors de Spa Euro Race et du Racing Festival, autres organisations du RAC Spa. La saison dernière, Boonen a pris part à la Porsche Carrera Cup Benelux, avec plusieurs victoires en catégorie Pro-Am, et une troisième place finale au championnat.

"Ce sera en effet mon premier rallye, explique le Campinois. L’idée de m’essayer à la discipline trotte dans ma tête depuis pas mal de temps. Que je puisse concrétiser ce projet avec une Porsche, marque qui m’est particulièrement chère, qui plus est lors d’un événement tel que les Legend Boucles à Bastogne, fait de tout cela une belle histoire. C’est Pierre (Delettre) qui a eu cette idée, et toutes les pièces du puzzle ont pu être assemblées afin de mener à bien cette belle aventure. Le choix de BMA, le team de Bernard Munster, ne doit rien au hasard, dès l’instant où la structure de cet ancien champion est une référence absolue, surtout s’il est question de Porsche. Je me réjouis, même si tout cela est bien différent des courses sur circuit, à partir du moment où dans une voiture de rallye, il faut apprendre à écouter les notes du copilote tout en attaquant. Et ça, je ne l’ai jamais expérimenté jusqu’ici…’"

« Un honneur »

Dans les rangs du RAC Spa, la venue de Tom Boonen constitue une excellente nouvelle. "Tom n’a peut-être jamais gagné Liège-Bastogne-Liège, mais peut-être un jour sera-t-il en mesure de s’imposer au Legend Boucles à Bastogne, sourit Pierre Delettre. C’est un honneur de pouvoir compter sur la présence d’un tel sportif belge de renom au départ de notre épreuve, et nous sommes très fiers qu’il ait choisi les Legend Boucles pour ses grands débuts en rallye. J’aimerais dès lors, au nom de l’organisation, mais aussi de tous les fans, remercier Porsche Import et BMA qui ont tout mis en œuvre pour que ce projet puisse se concrétiser.’"

Du côté de BMA, le fait de voir Tom Boonen au volant d’une Porsche 911 est largement apprécié. " Je veux remercier Pierre (Delettre) d’avoir eu cette idée, et Porsche Import Belgium pour son soutien, annonce Bernard Munster, force motrice de BMA. C’est un privilège de pouvoir collaborer avec un sportif de haut niveau tel que Tom, et nous allons tout mettre en œuvre pour qu’il puisse préparer au mieux ses grands débuts. Les Legend Boucles à Bastogne constituent un cadre parfait pour faire connaissance de ce très beau sport. Et pouvoir le faire au volant d’une Porsche 911 est tout simplement fantastique!’’