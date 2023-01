Oui, c’est un match particulier car nous sommes les seuls représentants luxembourgeois en D3 avec Sainte-Ode. Et, ici, c’est un vrai derby. On connaît quelques joueurs adverses. C’est chouette de disputer des matches pareils.

Étalle aura-t-il un avantage en jouant dans sa salle, plus grande que la vôtre ?

Notre salle est assurément la plus petite de la D3, mais nous avons désormais l’habitude de jouer dans des salles plus grandes. Mais, effectivement, cela reste un léger désavantage par rapport à une équipe qui connaît parfaitement sa salle.

Le BAT a essuyé son premier revers début janvier. Est-ce que cela risque de casser votre élan ?

Lorsqu’une série de matchs sans défaite s’interrompt, il faut être vigilant, en effet, et ne pas tomber dans une spirale négative. Rien de mieux qu’un derby pour se remettre dans le bain, même si ce sera un match très compliqué.

Vous prenez plus de plaisir en D3 qu’en P1 ?

C’est totalement différent. En D3, chaque match est une bataille, l’intensité n’est en rien comparable. L’aspect tactique est, aussi, plus important. Et les déplacements ne sont pas trop pesants. C’est chouette d’aller jouer un peu plus loin. Cela permet de découvrir des bars dans d’autres provinces.

Êtes-vous surpris par le niveau de l’équipe cette année ?

Oui et non car, quand on regarde les feuilles de match, nous avons des joueurs qui jouent tous en P1 ou en D3 en prairie. Donc la qualité individuelle est là. Cette année, nous avons réussi à trouver une force collective, ce qui fait la différence. Avec les arrivées d’Alex Laurent, qui est impressionnant, et Eduardo Gasparoto, qui est un jeune bourré de talent, tout était réuni pour vivre une belle saison. Mais elle n’est pas encore finie.

Le titre, c’est jouable ? Un objectif ?

Le titre est jouable, oui, mais cette série est extrêmement serrée: tout peut basculer très rapidement. En tout cas, on ne se prend pas la tête avec ça. Nous verrons où nous en serons dans deux mois. Le Top 3 me semble être un bon objectif.

Vous jouez par ailleurs à Meix, en D3. Les deux disciplines sont compatibles à ce niveau ?

Oui, le match du vendredi permet de se mettre en jambes, car c’est assez rythmé en général. En tout cas, ce n’est pas trop fatigant et cela n’empêche pas de prester correctement le week-end. C’est un bon complément tant au niveau physique que technique.

Le programme du soir : D2 | Inter Namêche - BJ Libramont (21h50) D3 | MF Etalle - BAT Tintigny (21h40) D3 | G4 Sainte-Ode - Stavelot (22h10)