Plus de mille pour les finales Adeps à Libramont (vidéo)

Plus de 1 000 élèves, 1 045 précisément, issus des écoles primaires de la province, ont pris part ce mercredi, à Libramont, à la traditionnelle finale provinciale des cross Adeps. On dénombrait 580 garçons et 465 filles, de la 3e à 6e primaire, sur des parcours de 1 600 ou 2 000 m, tracés aux abords de la halle aux foires. Dans l’ambiance que l’on devine, assurée par les nombreux parents qui avaient fait le déplacement, tous ces enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes et proposé des courses d’un très bon niveau. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que quelques spécialistes de l’athlétisme, qui brillent habituellement sur les cross du challenge de régularité, ont été devancés. C’était ainsi le cas de Marielle Vast, athlète de l’AC Dampicourt, ou de Jean-Baptiste Mergaux et Félix Wuidar, sociétaires de l’ULA, même si ces deux derniers avaient des circonstances atténuantes à faire valoir (chute au départ pour l’un, retour de maladie pour l’autre). Les sélectionnés pour la finale francophone se retrouveront à Chevetogne le mercredi 5 avril.