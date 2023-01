Les confidences de Marc Hawley avant le match du BCCA à Royal IV

La quatrième place

"Je n’y crois plus. J’espère pour le Spirou que cette équipe va parvenir à aller s’imposer à Ypres, mais il faut bien se dire que ce sera vraiment très difficile. D’autant plus que c’est en déplacement"

Le match contre Royal IV

"Lors du match aller, nous avons sorti notre plus mauvaise prestation de la saison. Et pourtant, nous n’avions perdu que de six points."

La suite de la saison

"Personnellement, je préfère être dans le deuxième groupe que dans le premier. Je ne dis pas que nous n’aurions pas notre place parmi les quatre premiers et que nous n’arriverions pas à réaliser de bons résultats, mais je pense que dans le deuxième groupe, nous jouerons des équipes qui seront davantage à notre portée. Et puis, ce deuxième groupe n’est pas une punition. Vous avez quand même le challenge de terminer dans les deux premières places pour pouvoir jouer un play-in par la suite. Cela donne un objectif et l’enjeu existe vraiment. Et si jamais nous ne parvenons pas à y arriver, ce ne sera pas une catastrophe. Je rappelle que notre objectif de début de saison était de se sauver à ce niveau."

La blessure de Dekeyser

"Je suis vraiment triste pour lui. Il avait réalisé de gros efforts durant tout le premier tour et là, il était en train de monter en puissance depuis de nombreux matches. Pour nous, Maxence est un énorme joueur, un garçon qu’on ne remplace pas facilement. Mais en début de saison, nous avions un groupe de onze joueurs, donc, nous avons des solutions pour pallier à l’absence de Maxence. Avec onze joueurs, vous avez des garçons qui ont moins de temps de jeu. Et pour un coach, ce n’est pas toujours facile. Ici, ce sera aux garçons qui ont moins joué de montrer qu’ils méritent de recevoir leur chance. Je pense à des garçons comme Raphaël Dubois, Mathis Bizimana, Aaron Harvey ou encore Simon Hissette. Ils ont moins de pression, donc, c’est tout bénéfice pour eux. Est-ce que Kaï va venir avec nous ? Oui, s’il continue à bien travailler comme il le fait maintenant. Mais il n’a que 17 ans."

Sa prolongation

"J’ai bien réfléchi. Mon hésitation n’avait rien à voir avec le sportif. Au niveau du basket, j’aurais prolongé directement. J’adore le club, le comité, les joueurs et nous sommes à un bon niveau. Le plus problématique, ce sont les déplacements, mais le comité voulait aussi que je continue."

L’an prochain

"La première chose est de rencontrer les joueurs actuels afin de voir ce qu’ils ont envie de faire. Certains avaient dit qu’il s’agissait de leur dernière saison (NDLR: Alexis Pierre). Certains voudront peut-être partir car je prolonge (rires). Il faut faire les choses dans l’ordre. D’abord, la priorité va aux joueurs de cette année."