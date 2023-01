Le premier sacre de Corentin Louis

Un de plus pour Bodart

Les Bertrigeois Robin Bodart et Lola Lepère, eux, étaient favoris à la perche. Le premier a ajouté une nouvelle ligne à un palmarès déjà très fourni. Sans battre son record personnel certes, mais en laissant ses adversaires à bonne distance, dont le Dampicourtois Baptiste Lanotte qui a pris une belle médaille de bronze (4,70 m). Bodart a franchi 5,25 m (record à 5,30 m) pour remporter le concours après une longue attente (2 h 30) puisqu’il n’est entré dans le concours qu’à 4,90 m, quand tous les autres étaient déjà éliminés. "Je devenais impatient, confiait-il. Une vraie délivrance quand j’ai pu m’élancer la première fois. Mon concurrent le plus sérieux, Pierre Straet, a loupé son concours. Au moment où j’ai commencé, si je passais la barre, j’étais sûr d’être champion. Mais je voulais plus une performance que le titre. J’espérais 5,35 m ou plus (NDLR: record personnel à 5,30 m). Je suis frustré car je n’arrive pas à déployer tout ce qu’on travaille à l’entraînement."

Lola Lepère, chez les dames, a effacé une barre à 3,75 m, à 20 cm de son record indoor, pour se classer 2e du concours, derrière la Crisnéenne Mélanie Vissers (3,85 m). La jeune Bertrigeoise se console toutefois avec le titre dans la catégorie des juniores, devant la Dampicourtoise Lilou Moreau. "Plus que la perte du titre en toutes catégories, c’est ma performance qui me déçoit, mais je sais que ça va venir", avouait la Bertrigeoise qui fêtera ses 18 ans en mai.

Watrin en bonne voie

Julien Watrin, de son côté, a dominé le 60 m haies en améliorant d’un dixième son record personnel sur cette épreuve (7.88). Il poursuit ainsi de la meilleure des façons sa préparation pour le prochain Euro indoor à Istanbul où il s’alignera sur 400 m.

"À l’arrivée, je n’avais pas le sentiment d’avoir gagné, commentait le recordman de Belgique du 400 indoor. J’étais frustré car j’ai touché les deux dernières haies. Je ne m’attendais pas à battre François Grailet (NDLR: athlète du RFCL) qui est plus fort que moi sur cette épreuve. C’était ma dernière sur 60 haies cette saison, avant de passer plus spécifiquement sur 400 et c’est chouette de terminer là-dessus. Ce n’était pas facile de travailler les haies hautes, très agressives, sur 60 m, et à côté le 400 m où la gestion de la fatigue est importante. Je me sentais bien et n’avais pas plus peur de me faire mal que sur un 400 m."

Le Gaumais s’alignera bientôt dans un meeting à Metz, sur 400, puis au championnat de Belgique avant de rejoindre Istanbul.

Lothaire malgré les ampoules

Juliette Lothaire (BBS) pourtant incertaine car souffrant d’ampoules aux pieds, a pris la 2e place sur 800 m et la 1re en juniores (2.14.12). Elle améliore au passage le record provincial toutes catégories dont elle était déjà la détentrice. "J’étais en repos toute la semaine, car je n’arrivais pas à enfiler mes chaussures, confiait la Bertrigeoise. Vendredi midi, je ne savais pas encore si j’allais participer. Je ne m’attendais donc pas à ce chrono et à cette place."

Guillaume et Nicolas, encore et toujours

Deux Luxembourgeois affiliés dans des clubs d’autres provinces se sont imposés aussi. L’inusable Bouillonnaise Myriam Nicolas, affiliée au SMAC, a pris une nouvelle médaille d’or sur 3 km marche où elle n’a été devancée que par une athlète flandrienne tandis que Jonathan Guillaume, l’Ardennais de l’Excelsior Bruxelles, a enrichi une collection déjà bien fournie d’un nouveau sacre au poids. Dans cette épreuve, son frère Alain a cette fois dû se contenter de la 4e place.

Record grand-ducal pour Lopes

La très prometteuse Elena Lopes (ACD) a pris la 3e place sur 1 500 m où elle était, et de loin, la plus jeune participante. Elle a au passage amélioré le record U16 du Grand-Duché sur la distance.

L’autre bodart

Médaille aussi pour Ombeline Bodart, la sœur de Robin, 2e ex-aequo en hauteur (record personnel approché d'1 cm au passage ; 1,65 m). La Bertrigeoise (qui aussi remporté la finale B sur 60 haies), a devancé Lise Braux (ACD, 4e) et Meredith Jérouville (BBS, 5e). Cette dernière, à 15 ans, s’est aussi classée 7e en longueur. Le Dampicourtois Myrian Henrotte finit 3e lui aussi, sur 800 m, à 11 centièmes de la médaille d’argent.

Record pour Lucie Lothaire

Dans la même course que sa sœur aînée, Lucie Lothaire a pris la 7e place du 800 m, améliorant son record personnel (2.19.53). Le cadet arlonais Deodato Sendo, 13e du 200, est passé à 3 centièmes de son record personnel.

Lorgé en Bronze

Quatrième au poids, Romane Lorgé (ACD) prend aussi la médaille de bronze en juniores.