Jean-Claude Detroux : "Une chance d'avoir Philippe Medery encore chez nous"

Pas du tout, il était arrivé en milieu de saison pour nous aider. On ne savait pas combien de temps cela allait durer, dix ans, personne ne l’imaginait. Mais nous sommes les plus heureux d’avoir un coach de la trempe de Philippe Medery. Il abat un boulot de qualité, il se sent chez lui à Mormont, c’est une aubaine pour notre club d’avoir un tel coach. Et il est précieux pour le recrutement.

Pourquoi ?

Il a un solide carnet d’adresses. Nous, les membres du comité, on connaît bien les joueurs régionaux, qui ont du talent et qui pourraient réussir chez nous. Mais ce n’est pas suffisant. Philippe Medery peut regarder en région liégeoise et il se plante rarement, on l’a vu sur les dix saisons, le taux d’échec des transferts est faible.

Avec un budget assez limité, il faut le rappeler. Mais il va chercher des joueurs revanchards, qui ont envie de se montrer, qui cherchent une bonne ambiance.

Et le meilleur transfert cette saison ?

Un garçon comme Mehdi Lomma, personne n’avait jamais entendu son nom dans la province. Il est devenu titulaire indiscutable et participe au jeu très agréable de Mormont cette saison. Je suis content du niveau de l’équipe, j’apprécie la qualité technique des joueurs.

Pourquoi Mormont doit-il se tourner vers une autre province pour recruter ?

Le niveau de la série est assez élevé. Il suffit de voir les budgets de Rochefort et d’autres. Dans la province, c’est difficile de trouver des joueurs qui ont directement le niveau. Des garçons comme Axel Renard ou Jordan Michel, il n’y en a pas trente. Puis, les jeunes lâchent vite prise dès que cela ne tourne pas pour eux. Il faut évidemment s’accrocher en D3, on ne devient pas titulaire du jour au lendemain. Mais tout le monde ne le comprend pas.

L’équipe B, qui a recommencé cette année en P3, répond-elle aux attentes ?

Oui, c’était nécessaire pour garder une série de joueurs qui évoluaient en U17. Le but est de poursuivre la formation des jeunes et d’en amener l’un ou l’autre vers l’équipe A. Mais cette équipe doit jouer à Melreux, ce n’est pas l’idéal.

Justement, quid du dossier du terrain synthétique, abîmé par les inondations ?

J’ai récemment discuté avec le bourgmestre, Michel Jacquet. La commune n’est pas prioritaire dans les dossiers. Le Fonds de calamité ne s’est pas encore prononcé. Nous devons donc attendre. Mais c’est compliqué pour les entraînements, pour nos jeunes, pour nos réserves qui jouent tous leurs matchs à l’extérieur. Bref, il faut une solution le plus rapidement possible, mais nous n’avons pas les cartes en mains.

Vous vous plaisez toujours autant dans la fonction de président ?

Tout à fait, même s’il faut songer à l’avenir puisque je vais sur mes 75 printemps. Nous avons une équipe de bénévoles en or, avec des plus jeunes qui commencent à s’investir. Mormont est un club familial et doit le rester. Sportivement, nous sommes heureux de voir qu’on peut jouer la colonne de gauche en D3.

Mais on ne fera pas de folies, notre ligne de conduite ne changera pas.